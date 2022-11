Ice Hockey League: Migross Asiago in trasferta a Klagenfurt spera nel colpaccio

Dopo essere tornati da Nitra con in tasca la qualificazione per la finale di Continental Cup, lagli uomini della Migross Asiago si rituffano nella ICEHL. Domenica 27 novembre 2022 alle ore 16 sono alla Stadthalle di Klagenfurt, e affrontano l’EC-KAC, nella prima delle 7 trasferte consecutive previste dal calendario. Gli austriaci del capolugo della Carinzia hanno sbancato l’Odegar a metà ottobre con una vittoria netta per 4-1.

QUI ASIAGO

I giallorossi di coach Barrasso continuano la loro strada di crescita in questa stagione. Anche la semifinale di Continental ha visto confermati i piccoli step di miglioramento che gradualmente stanno rendendo più efficace il gioco degli stellati. Nel prossimo match dovrebbe trovare spazio Simpson, attaccante canadese sbarcato da pochi giorni in Altopiano. Sarà interessante capire come coach Barrasso deciderà di comporre le linee, per fare spazio al neoacquisto. Per forza di cose un giocatore con passaporto straniero dovrà essere messo a turnover per rispettare il regolamento della Lega, che limita a 10 l’impiego contemporaneo di giocatori proveniente dall’estero. Il terzetto Salinitri-McShane-Finoro si sta confermando il più prolifico, le statistiche dei primi 2 parlano di 19 punti messi a segno in 17 partite seguiti a solo 3 lunghezze dal compagno di linea.

QUI KLAGENFURT

I carinziani stanno disputando una stagione sottotono rispetto alle aspettative. Occupano l’ottava posizione in classifica a 5 punti dalla sesta posizione, l’ultima che garantisce l’accesso automatico ai playoff. Per una formazione dalla tradizione e le ambizioni come il Klagenfurt la situazione attuale sicuramente non è soddisfacente, ma c’è tutto il tempo per rimediare e tornare nelle primissime posizioni della graduatoria. L’attaccante sloveno Rok Ticar, alla sua quarta stagione con i biancorossi, ma con alle spalle diversi anni in DEL e KHL, è il Top Scorer, con 7 gol e 12 assist in 20 partite disputate.

I padroni di casa si presentano a questo appuntamento affamati di punti, sono reduci da 2 sconfitte consecutive e non possono più perdere terreno rispetto alle squadre che li precedono in classifica. Anche i leoni saranno altrettanto determinati a cercare il colpaccio: il pronostico non darebbe spazio ad una vittoria in trasferta ma Magnabosco e compagni potranno giocare a mente libera, con la consueta grinta, sapendo di non aver nulla da perdere.

DIRETTA

Radio cronaca: Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey