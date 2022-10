Ice Hockey League: Migross Asiago cerca il primo successo in casa contro Klagenfurt

All’Odegar arriva il Klagenfurt, una delle squadre più titolate e con più tradizione dell’hockey austriaco. All’ormai canonico orario delle 19 e 45 mercoledì 12 ottobre 2022 al palaghiaccio Odegar di Asiago ci sarà il face-off di un match che entrambe le formazioni vogliono a tutti i costi fare proprio. I giallorossi della Migross Supermercati Asiago aspettano ancora i primi punti casalinghi, mentre gli austriaci non vogliono perdere contatto con le posizioni di vetta.



QUI ASIAGO

ncora una volta nel 3° periodo i giallorossi hanno visto svanire la possibilità di vittoria. Dopo una partita giocata tutto all’inseguimento dell’Innsbruck, riuscendo a trovare più volte la parità, quando mancavano meno di 4 minuti alla fine dei tempi regolamentari, lo special team difensivo non è riuscito ad evitare la marcatura decisiva, che ha consegnato i 3 punti agli ospiti. La formazione di Barrasso deve trovare ancora trovare quella compattezza che le permetterebbe di superare i momenti di pressione degli avversari senza subire troppe reti. Da sottolineare la prestazione di Finoro che, nell’ultimo match, ha messo a segno un hat-trick. Nessuna novità o defezione è prevista nel roster a disposizione.



QUI KLAGENFURT

Gli Austriaci occupano una posizione in classifica subito a ridosso della top four. È arrivata qualche sconfitta inaspettata, come quella di Feldkirch con il Voralberg, ma ora i biancorossi non vogliono più commettere passi falsi. L’organico non ha subito grandi variazioni rispetto la scorsa stagione, ma è stato inserito un pezzo da novanta come Lucas Lessio, attaccante Canadese che può vantare esperienza nei campionati più importanti al mondo, come NHL, KHL e moltissimi anni nella prestigiosa DEL. La formazione allenata dal coach finlandese Petri Matikainen punta sull’efficacia del gioco offensivo per coprire qualche sbavatura di troppo della fase difensiva.



Ancora una serata di grande spettacolo all’Odegar, sarà una partita dura fra due contendenti che metteranno tutte le energie possibili sul ghiaccio per avere la meglio. I leoni, sostenuti dal loro pubblico, non lasceranno nulla di intentato per guadagnare la prima storica vittoria casalinga.