Ice Hockey League: Migross Asiago cede nel terzo tempo a Villach dopo aver disputato una gran partita (6-3)

Alla Stadthalle di Villach va in scena una partita dal ritmo indiavolato, che rimane in equilibrio per due tempi e che nei primi minuti del terzo tempo viene decisa dai goal dei padroni di casa, che si impongono così per 6 a 3 sulla Migross Asiago.

Tom Barrasso ha diversi problemi di formazione, dovendo fare i conti con le assenze di Casetti, Marchetti S., Saracino, Rigoni #19 e Porco. A dare man forte arriva Parini dal farm team Cortina.

PRIMO TEMPO: VILLACH-ASIAGO, 1-1

Partenza col botto da una parte e dall'altra, prima sono gli Stellati ad andare in vantaggio all'1:51 con Castlunger, che riceve sotto porta da Gazzola e al secondo tentativo batte Schmidt, poi al 3:39 arriva il pareggio di Lindner, che sfrutta un passaggio di Hughes per freddare Fazio sul palo di sinistra. Al 10:33 i padroni di casa segnano con Despres, ma il goal non viene convalidato dalla quaterna arbitrale perché Fazio aveva già bloccato il puck. Alla ripresa del match un'occasione per parte: Finoro impegna Schmidt che riesce a pinzare, mentre sull'altro lato si innesca una situazione di tre contro uno, ma Rutkowski mantiene il sangue freddo e sventa il pericolo. Al 12' bordata di Richter respinta col gambale, mentre tre minuti più tardi sono Gazzola e Michele Marchetti ad impegnare il goalie austriaco. Al 16' Richter si libera bene e conclude da ottima posizione, ma il suo tiro viene deviato sulla rete di fondo campo. A due minuti dal termine arriva una conclusione potente di Mattinen, disinnescata da Fazio, e poi un'ottima azione sull'asse Salinitri-Simpson, ma il tiro del numero 42 Stellato viene salvato da Schmidt.

SECONDO TEMPO: VILLACH-ASIAGO, 1-1

Nel secondo periodo l'Asiago si rende pericoloso subito con una discesa di McShane neutralizzata da Schmidt, sul prosieguo dell'azione ci provano anche Rutkowski e Misley ma senza fortuna. Al' 3' è di nuovo McShane ad impensierire i padroni di casa, mentre una trentina di secondi più tardi Maxa vede il suo disco neutralizzato da un intervento con lo scudo di Fazio. Al 13' Maxa serve Richter che conclude al volo, ma Fazio devia alla grande con il gambale. Passata da poco la metà frazione, Rigoni si ritrova un disco libero sul punto d'ingaggio sinistro, ma il suo tiro è troppo centrale per battere il portiere austriaco. Al 13' Sabolic tenta un wrap-around, ma il portiere Stellato è attento e non si fa beffare. Un minuto più tardi Luciani imbecca Desjardins, che devia il disco alle spalle di Fazio per il vantaggio del Villach. I Giallorossi rispondo due minuti più tardi in powerplay con Michele Marchetti, che appostato sul palo di destra fredda Schimdt al secondo tentativo. Una ventina di secondi prima della sirena Vallati scarica uno slapshot verso la porta di casa, ma Schmidt pinza e salva i suoi.

TERZO TEMPO: VILLACH-ASIAGO, 4-1

L'inizio di terzo tempo è un incubo per l'Asiago che va sotto dopo 37 secondi: errore di Gazzola che perde il puck, lo recuperano i padroni di casa che firmano il vantaggio con Hughes. Passano trenta secondi e un tiro dalla blu di Kulda sbatte su Desjardins, che riesce a controllare il disco e a metterlo nella porta praticamente sguarnita. Al 4' discesa solitaria di Collins sulla sinistra che poi batte Fazio con un tiro sul palo lungo. I Giallorossi non si arrendono, Barrasso cambia anche il portiere ed inserisce Vallini. All'8' gli Stellati segnano, sfruttando gli ultimi istanti di un powerplay, con Salinitri che colpisce al volo su assist di McShane. Al 10' Vallini è bravo a salvare su Collins, mentre tre minuti più tardi Finoro servito da McShane mette in difficoltà Schmidt. Un minuto più tardi arriva la rete del definitivo 6 a 3, che porta la firma di Sabolic, bravo a deviare alle spalle di Vallini un tiro dalla blu di Lindner.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna a casa a mani vuote dopo una partita per lunghi tratti giocata alla pari della quarta forza del campionato. Ora per i leoni giallorossi ci saranno un paio di giorni per tirare il fiato, visto che la prossima partita è in programma per mercoledì 1 febbraio, quando all'Odegar arriveranno i Graz99ers.