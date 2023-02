Ice HL: Migross Asiago batte Villach in casa e eguaglia il Lane (6-1)

Grande prova della Migross Supermercati Asiago Hockey che all'Odegar si impone domenica sera 19 febbraio 2023 con un perentorio 6 a 1 sull'EC VSV Villach. Nessuna novità a roster per la formazione stellata di casa, che cambia solamente il portiere titolare: è Vallini a difendere la gabbia dei suoi.

PRIMO TEMPO: ASIAGO-VILLACH, 2-0

Partenza col botto per la Migross Asiago che dopo poco meno di tre minuti passa a condurre con la prima rete stagionale di Zampieri, bravo nello deviare una conclusione al volo di Magnabosco su passaggio di Stevan. Una trentina di secondi dopo il Villach ha l'opportunità di ristabilire la parità, ma il tiro dalla blu di Kulda colpisce il palo. Al 6' l'Asiago torna a farsi vedere in avanti con una conclusione di Salinitri che termina alta. Un minuto più tardi sono McShane e Misley a testare Schmidt, che si fa trovare pronto. Al 13' penalità per Fraser e Asiago che in powerplay segna il 2-0 con Salinitri, dopo un passaggio splendito di McShane che ha tagliato in due la difesa ospite. Un minuto più tardi sono invece i giallorossi a giocare con l'uomo in meno, ma il penalty killing funziona a meraviglia e non lascia spazio alla formazione austriaca per impostare lo special team. Nei minuti finali una bordata di Luciani viene deviata da Vallini con autorevolezza.

SECONDO TEMPO: ASIAGO-VILLACH, 1-1

Il secondo tempo è più sofferto per la formazione stellata che dopo due minuti e mezzo si salva su una mischia davanti alla porta di Vallini. Un paio di minuti dopo Rauchenwald apre alla grande per Luciani sulla destra, ma Vallini è strepitoso e salva i suoi. Al 7' ancora Villach pericoloso con Mattinen, ma il goalie giallorosso è pronto nuovamente. A metà frazione McShane scappa alla difesa ospite e lascia partire un siluro che si spegne alle spalle di Schmidt per il 3-0. Giusto il tempo di ripartire e il Villach si riporta a -2 con Rebernig, che deve solo toccare in porta il grande assist di Viveiros. Al 18' i leoni hanno una buona occasione per entrare nel terzo d'attacco con gli ospiti presi in controtempo, Vallati scarica su Michele Marchetti che però tira troppo centralmente.

TERZO TEMPO: ASIAGO-VILLACH, 3-0

Nella terza frazione l'Asiago piazza al 6' un uno-due che manda al tappeto il Villach: prima in powerplay Mahbod trova il 4-1 con un tiro da posizione ravvicinata, poi Magnabosco riesce a scappare in contropiede e a mettere il disco in rete. Al 9' i giallorossi segnano ancora con Finoro, che riceve sotto porta da McShane e sigla la sesta e definitiva rete. Poco dopo powerplay per il Villach ma l'Asiago si difende bene e mantiene il risultato sul 6 a 1. Al 12' Vallini salva la sua porta con un intervento prodigioso e di fatto calare il sipario sul match.

La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista altri tre punti molto importanti per la corsa ad un posto nei pre-playoff, riuscendo a tenere a distanza Graz e Val Pusteria, entrambe e a punti nei rispettivi match.