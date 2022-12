ICE HL: Migross Asiago all'Hala Tivoli di Lubiana batte l'Olimpia (2-5)

La Migross Supermercati Asiago Hockey continua la sua scalata: dopo la vittoria sulla capolista HC Innsbruck all'Odegar, batte a domicilio l'Olimpija Lubiana con il risultato di 2-5. Nessuna novità di formazione per coach Tom Barrasso prima del match.

PRIMO TEMPO - LUBIANA-ASIAGO, 1-1

Partita che nei primi minuti di gioco riserva poche emozioni. Al 6' i padroni di casa possono giocare in powerplay, ma l'Asiago concede giusto qualche tiro dalla linea blu. Il risultato, allora, lo sbloccano i leoni: recupero in zona offensiva di Finoro, Misley controlla il disco e serve un liberissimo McShane che non deve far altro che sparare il puck in una porta sguarnita. L'Olimpija entra in un momento difficile del primo tempo in cui subisce l'iniziativa stellata. Salinitri viene lanciato a rete da Saracino, ma si fa ipnotizzare da Us. Poco dopo penalità per Magovac, ma i leoni, invece di sfruttare il momento e incrementare il vantaggio, si ritrovano a subire la rete del pari su un contropiede gestito da Sodja e trasformato da Pance. Al primo intervallo il risultato, dunque, è di 1-1.

SECONDO TEMPO - LUBIANA-ASIAGO, 0-2

Nel secondo tempo l'Asiago prima passa indenne una penalità nei primissimi minuti di gioco e poi si riporta avanti al 6' minuto con un contropiede di McShane che, nel tentativo di servire Misley, trova la deviazione di Koblar davanti porta, beffando Us. Tre minuti più tardi e i giallorossi segnano la terza rete con una devizione di Michele Marchetti su tiro di Vallati, dopo appena 19 secondi di powerplay. All'11' Moncada finisce in penalità, ma l'azione più pericolosa la creano gli stellati con un contropiede solitario di McShane, neutralizzato da Us. Finoro, subito dopo il contropiede, protesta in maniera troppo animata con l'arbitro per un presunto fallo e viene sanzionato con due minuti di penalità, che lasciano l'Asiago in tre per più di un minuto. I leoni si salvano sulle due penalità e anche sui successivi, e quasi consecutivi, sei minuti di penalità fischiati a Moncada.

TERZO TEMPO - LUBIANA-ASIAGO, 1-2

Il terzo tempo si apre con una penalità per Neill che l'Asiago non riesce a sfruttare. Al 5' la situazione si inverte, ma anche questa volta i leoni passano indenni l'inferiorità numerica. A metà tempo i giallorossi allungano sullo scadere di un powerplay grazie ad una giocata da attaccante puro di Vallati, che prima salta un difensore e poi serve Moncada, che al secondo tentativo fa secco Us. La partita è ormai in ghiaccio, ma a tre minuti e poco più dal termine Pance sfrutta un rebound per portare i suoi a -2. Sivic alla prima occasione chiama il time-out e richiama Us, ma i suoi non si giocano bene la carta dell'uomo in più e, così, Magnabosco chiude l'incontro con la quinta rete.

La Migross Asiago si porta a casa tre punti dalla trasferta in Slovenia, che le consentono di agganciare in classifica il Graz. Il tour de force natalizio proseguirà mercoledì 28 dicembre a Bolzano per "Il Grande Classico", ovvero l'incontro Bolzano-Asiago.