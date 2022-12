ICE HL: i Vienna Capitals piegano Migross Asiago con 4 giri di valzer, agli stellati non riesce la rimonta

Il secondo match in 24 ore è dei Vienna Capitals, che con un gran primo tempo regolano la Migross Asiago, brava a crederci e a sfiorare un'altra incredibile rimanta. Il risultato finale è di 4-3 per i gialloneri.

PRIMO TEMPO - VIENNA-ASIAGO, 4-1

Primo tempo assolutamente da dimenticare per la Migross Asiago che dopo cinque minuti e mezzo si ritrova sotto per mano di Gregoire, abile nel deviare un tiro dalla blu di Finkelstein. Un minuto e mezzo dopo i padroni di casa raddoppiano con Prokes, che batte Vallini con un tiro ad incrociare dal lato destro del campo. Passano appena 17 secondi e i Capitals calano il tris con un'altra deviazione vincente, questa volta di Hartl su tiro di Wall. I giallorossi sono bravi a reagire e a segnare il 3-1 con Finoro, servito da dietro porta da McShane. Gli stellati, però, a due minuti dalla sirena capitolano nuovamente in situazione di 4 vs 4: Finkelstein parte dalla destra, si accentra trovando spazio e, una volta davanti alla porta di Vallini, buca il goalie stellato, portando il risultato sul 4-1 al primo intervallo.

SECONDO TEMPO - VIENNA-ASIAGO, 0-0

Il secondo tempo è più equilibrato del primo, ma l'Asiago comunque fatica ad impensierire Starkbaum e compagni. Nei primi minuti i giallorossi si ritrovano in quattro, Saracino, infatti, era stato penalizzato nel primo tempo con 2+2+10 minuti di penalità, a causa di un cross-checking e delle proteste seguenti. La squadra Stellata riesce a passare indenne tutti i minuti di penalità, compresi i successivi due fischiati a Gios al 5'. Al 14' è invece l'Asiago a poter giocare il suo primo powerplay dell'incontro e si fa subito pericoloso in avanti con McShane che impensierisce il portiere di casa. Il goal però non arriva e, così, alla seconda sirena il risultato è ancora fermo sul 4-1.

TERZO TEMPO - VIENNA-ASIAGO, 0-2

Nel terzo tempo i giallorossi cominciano con u powerplay per un'infrazione di Bauer, ma lo special team non porta i frutti sperati. La partita prosegue e a sbloccarla ci pensa Saracino che approfitta di un rebound per freddare Starkbaum. Passa un minuto e cinquanta e l'Asiago segna anche la terza rete: McShane conclude due volte, sulla prima il goalie giallonero salva i suoi, ma sul secondo tentativo non può nulla ed è costretto a raccogliere il disco terminato alle sue spalle. Il Vienna impaurito dal momento richiede il time-out. Gli stellati ci credono e continuano a mettere pressione agli avversari, ma a due minuti dal termine una penalità fischiata a Moncada, di fatto, soffoca ogni speranza di completare la rimonta.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna quindi dalla trasferta in Austria con tre punti sui sei disponibili, che gli consentono di portarsi a -2 dalla zona pre-playoff.