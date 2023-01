Tennisti vicentini in trasferta portano a casa tanti trofei

Mancano tornei in tutta la provincia di Vicenza, nessun problema. Zaino in spalla alla ricerca di ventura, i tennisti berici, vanno in trasferta nelle province limitrofe e vincono a Venezia e Treviso.

A Mirano trofeo Aquarius, al valdagnese Pietro Romeo Scomparin basta una partita per aggiudicarsi la finale. Nella stessa competizione la giocatrice del Santorso Stefania Sottoriva, in assenza di giocatrici di seconda categoria, fa lei la diva. Da 3.5 dai blocchi di partenza ed inanella una striscia vincente di 7 incontri, sbaragliando tutte le sue avversarie. Come un alfiere che taglia la scacchiera, Sottoriva ha concesso un solo set alle sue antagoniste, candidandosi al top della sua categoria.

A Vedelago nell’Alpe Adria, Enrico Putin under 16 del Ct Vicenza, si aggiudica il Rodeo battendo in finale l’under 18 dell’Eurosporting Lorenzo Chiozzi. Ben 4 le vittorie esiti di altrettante gare giocate nell’arco di tutta la giornata di Domenica 22.

Il prossimo torneo sarà a Creazzo il 29/1 ma è di doppio misto. Facente parte del circuito veneto Tpra, bisognerà contattare Maria al 348-7964378. Settimana successiva il 5/2 toccherà al maschile, tappa valida per il circuito veneto che porterà al master veneto e per i vincitori a disputare le finali nazionali al Foro Italico. Il primo individuale sarà ad Arzignano 11 e 12 Febbraio sempre Fitpra con un maschile e femminile. Iscrizioni 334-2409666.

Altro Fitpra si terrà a Bassano 11 e 12 Febbraio e sarà valido fino ai giocatori 4.2 Fitp con tabelloni maschile e femminile. Chiamare Marco 333-4328147. A Valdagno il 19 un entry level Fitpra tutto nella giornata del 19 Febbraio. Martina 334-1878758.