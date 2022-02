I Rangers Rugby Vicenza ripartono il 20 febbraio col campionato di serie A

La FIR ha comunicato le date ufficiali della ripresa del Campionato di Serie A e delle date di recupero dei turni rinviati a gennaio.

Il nuovo programma di gare per la serie A prevede 8 turni consecutivi, una domenica di pausa in concomitanza della Pasqua ed a seguire gli ultimi tre turni, sempre consecutivi. Si riparte il 20 febbraio, pausa il 17 aprile e si conclude l'8 maggio 2022.

BASTA RINVII MA PARTITE DETERMINATE A TAVOLINO

In considerazione del limitato numero di fine settimana a disposizione per eventuali recuperi, è stato deliberato che, in tutti i campionati nazionali a partire dalla Serie A, verrà comminata d’ufficio la gara persa alla squadra che ha determinato l’annullamento dell’incontro con il risultato di 20 a 0 a causa di positività al Covid-19 nel Gruppo Squadra secondo quanto previsto dai protocolli vigenti, e l’attribuzione dei cinque punti in classifica alla squadra opponente.

Nel caso in cui la mancata disputa della gara sia dovuta ad impraticabilità del terreno di gioco e/o a causa di forza maggiore, la gara verrà omologata d’ufficio con il risultato di parità (zero a zero) e l’attribuzione di due punti in classifica ad ognuna delle due Squadre.

I PROSSIMI MATCH DEI RANGERS VICENZA

Per l'11esima giornata il 20 febbraio alle 14 e 30 i Rangers Vicenza giocano in casa con i Rugby Badia.

Il 27 febbraio si svolgerà il recupero dell'ottava giornata e i Rangers saranno in trasferta a Paese.

La 12esima giornata il 6 marzo invece vede i biancorossi impegnati a Verona.

Il 13 marzo per il recupero della nona giornata la squadra di Vicenza gioca in casa contro Casale.

Di nuovo in casa anche per la 13esima giornata il 20 marzo contro i Ruggers Tarvisium.

Seguono altre sei partite per chiudere la reagular season.