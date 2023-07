Hockey pista: Tiago Sousa è il nuovo allenatore del Trissino campione d'Italia e del Mondo

E’ ufficiale. L’Hockey Trissino comunica lunedì 3 luglio 2023 il raggiungimento dell’accordo con Tiago Emanuel Da Costa Sousa, nella passata stagione allenatore della AD Sanjoanense nella II Divisao Portoghese. Sarà infatti il competente tecnico lusitano, nato a Coimbra il 18 ottobre 1977, a prendere in mano la squadra bluceleste a partire dalla stagione 2023-2024, che vedrà i Campioni d’Italia e del Mondo impegnati in tante competizioni tra il Belpaese e l'Europa.

CHI E' TIAGO SOUSA

In possesso della doppia cittadinanza portoghese e angolana, da giocatore ricopriva il ruolo di portiere, diventando una stella del FC Porto, con cui si è laureato più volte Campione Nazionale del Portogallo, vincitore di Coppa di Portogallo e Supercoppa, mentre per due volte si è laureato Campione d'Europa con la formazione spagnola del Liceo.

Tiago Sousa ha iniziato la sua carriera da giocatore nel 1998-1999 nello Sporting Clube Marinhense, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili nell’HC Mealhada. Nel 1999-2000 milita nell’UD Oliveirense, e dopo una stagione di nuovo al Mealhada, nel 2001-2002 difende i colori dello Sporting Clube de Tomar, vecchia conoscenza bluceleste in Eurolega. Dopo una parentesi al Infante Sagres nel 2002-2003, dal 2003 al 2006 scrive pagine importanti con l’FC Porto, prima di passare nel 2006-2007 all’UD Oliveirense, dove si ferma per quattro stagioni. Nel 2010-2011, per un biennio, difende la porta dell’HC Liceo, mentre gli ultimi tre anni da giocatore li vive nel 2012-2014 al Mealhada e nel 2014-2015 al FC Porto.

IL PALMARES DI TIAGO SOUSA

Ricco il suo palmares da giocatore: 2 Champions League, 3 Campionati Portoghesi, 2 Campionati Angolani, 2 Coppe del Portogallo e 1 Supercoppa Portoghese. E’ stato portiere della Nazionale Portoghese e successivamente della Nazionale Angolana.

TIAGO SOUSA ALLENATORE

Da capo allenatore inizia il suo percorso nella stagione 2015/16, al "suo" HC Mealhada. Un anno dopo, prende in mano lo Sporting Clube Marinhense appena salito in II Divisione e, in tre stagioni, timbra l'ascesa in I Divisione. Nel 2019-2020 ha sposato un nuovo progetto, a Viseense Termas. E, in due anni, la squadra è salita alla II Divisione. Dopo un anno all’Hoquei Academico de Cambra nel 2021-2022, la sua ultima squadra, nella stagione da poco conclusa, è stata la AD Sanjoanense, che ha terminato la regular season del Campeonato Nacional 2 Divisao Norte al quarto posto con 55 punti in 26 partite.

Sousa si era fatto particolarmente apprezzare dalla società portoghese, con cui aveva già un pre-accordo per la prossima stagione, ma la chiamata dei Campioni d’Italia ha fatto cambiare i piani all’allenatore, con la società che ha assecondato la sua volontà, permettendogli di vestirsi di bluceleste, e di questo il club bluceleste ringrazia la società portoghese.

A TRISSINO PER PROSEGUIRE LA FASE VINCENTE

Sousa arriva a Trissino per proseguire un ciclo vincente, che ha visto la squadra vincere nelle ultime due stagioni 2 Scudetti, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Eurolega, 1 Supercoppa e 1 Coppa Italia.