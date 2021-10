Hockey pista, serie A1: Trissino allunga a spese del Sandrigo, 5-0

Servivano due vittorie a Forte ed a Lodi per ritornare ai piani alti della classifica e sono puntualmente arrivate, seppur con tanta fatica contro le due vicentine Valdagno e Montebello.

TRISSINO BATTE NETTAMENTE SANDRIGO, 5-0

Intanto il Trissino allunga sul gruppone a +4, in attesa dei match del weekend. Un 5-0 firmato con caparbietà su un Telea Medical Sandrigo sì produttivo ma non lucidissimo sulla via del gol, bloccato costantemente sia dalla difesa bluceleste ma anche dall'ottimo Zampoli, che firma il suo primo shoutout. 2-0 nel primo tempo per il team di Alessandro Bertolucci ma è nella ripresa che mette la marcia giusta anche in attacco, terminando con la doppietta di Malagoli e le reti di Garcia, Faccin e Cocco.

LODI BATTE IN CASA MONTEBELLO

Tre punti per l'Amatori che ritorna a sorridere davanti al proprio pubblico, piegando la Tierre Chimica con un assolo di Torner (autore di una doppietta). Un match che sembrava esser domato dai giallorossi, in vantaggio per 4-0 nei primi 20 minuti. Invece i biancorossi, oggi in veste nero-fucsia, sono riusciti a guadagnare metri ed a rientrare in gara in poco meno di 10 minuti nella ripresa grazie alla doppietta di Brendolin. Il 5-4 di Torner rende la partita vibrante con un palo a testa colpito nel finale.

VALDAGNO CAPITOLA A FORTE DEI MARMI

E' invece vittoria per 4-3 per il Forte dei Marmi, sempre avanti, ma che ha trovato un Why Sport reattivo su ogni vantaggio, anche per merito dei primi due gol del catalano Gonzalez. A decidere la gara però la doppietta di Illuzzi, nuovo bomber dei versilies, di cui uno decisivo in powerplay sul 3-2, che ridà serenità ad un team ancora imbattuto, ma che non riusciva a firmare la seconda vittoria.

LE PARTITE DEL FINESETTIMANA

Sabato due sfide, Follonica-Matera e Monza-Grosseto mentre domenica chiude la quarta giornata Bassano-Vercelli.