Hockey pista, mondiale U17: gli azzurri danno la "manita" alla Germania (5-0)

L’Italia under 17 concede il bis ai campionati europei di categoria iniziati ieri a San Sadurnì d’Anoia, in Spagna. Contro la Germania, nella seconda partita del gruppo B, la squadra di mister Massimo Giudice ha ottenuto uno squillante 5-0 che vale agli azzurrini il primo posto nel gruppo B.

Nella probabilissima ipotesi che il Portogallo batta Andorra nella partita in programma, sarà proprio lo scontro diretto tra Italia e Portogallo, in programma mercoledì 21 settembre sera alle ore 19, a decidere il primo posto del girone.

ITALIA-GERMANIA: LA PARTITA

La partita contro la Germania era attesa in casa Italia come prova generale più attendibile rispetto al facile match d’esordio contro Andorra. In effetti, dopo avere creato grattacapi al Portogallo lunedì sera, i tedeschi non si sono arresi facilmente nemmeno agli azzurri. Una discreta impostazione difensiva e una condizione fisica eccellente hanno tenuto i teutonici in partita per almeno tre quarti di gara.

Nel primo tempo, azzurri subito avanti con Bracali, ma partita in grande equilibrio e lavoro anche per Mugnaini che difende la porta in modo eccellente. Al primo time out, mister Giudice aumenta la pressione sui tedeschi e gli azzurri guadagnano metri e mettono in netta difficoltà i germanici. Il raddoppio arriva al secondo tentativo dal dischetto lontano con il vicentino Giovanni Tagliapietra (in azzurro anche il fratello Antonio) che infila sotto la traversa. Il 3-0 arriva solo nel finale con un tiro di Polverini messo in porta dal pattino di un difensore.

NEL SECONDO TEMPO LA DOPPIETTA DI GIOVANNI TAGLIAPIETRA

La ripresa si sviluppa su ritmi più bassi, anche perchè la temperatura all’interno dell’Ateneu è tipicamente estiva. All’Italia basta una rapida accelerazione per chiudere i conti grazie a Tagliapietra che concede il bis su tiro diretto e a capitan Colamaria che centra l’angolino con un violento tiro da media distanza.

Un gol di Colamaria all’ottava serie di tiri regala all’Italia anche la priorità in caso di ormai impossibile arrivo a pari punti dopo una serie infinita di 15 tiri diretti non realizzati.

MERCOLEDI' COL PORTOGALLO PER LA TESTA DEL GIRONE

Mercoldì 21 settembre alle 19 l’Italia si gioca il primo posto del girone contro il Portogallo. Essendo stata abolita la differenza reti e dando per scontata la vittoria di martedì sera del Portogallo contro Andorra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno proprio i tiri diretti a stabilire il primo posto in classifica nel gruppo B.

TABELLINO - GERMANIA-ITALIA, 0-5 (primo tempo: 0-3)

MARCATORI: 1.12 Bracali, 7.57 Tagliapietra (TD), 18.36 Polverini. Nella ripresa: 9.39 Tagliapietra (TD), 9.50 Colamaria.

GERMANIA: Hinz, Keil, Halek, Schmidt, Heinrichs, Kulmer, Hurh, Rempke, Drossel, Durben. All. Feldhoff.

ITALIA: Poletti, G.Tagliapietra, A.Tagliapietra, Tomba, De Bari, Colamaria, Uva, Bracali, Polverini, Mugnaini. All. Giudice.

ARBITRI: Casimiro (Por) e Le Menn (Fra)

NOTE: Espulsi per 2’ Kulmer e Schmidt. Tiri diretti per eventuali parità: 0-1 (Colamaria). Non convocati nell’Italia: Maggi e Carrieri

GLI AZZURRI UNDER 17 CONVOCATI PER IL MONDIALE

Il CT azzurro Massimo Giudice e il suo vice Valerio Antezza hanno selezionato 12 atleti per questo europeo. Soltanto due di loro erano a Paredes lo scorso anno: Paolo Colamaria (2006, AFP Giovinazzo), scelto come capitano della squadra, e Alessandro Uva (2006, RH Scandiano). Gli altri azzurri sono i portieri Ernesto Maggi (2007, Follonica), Marco Mugnaini (2007, Follonica) e Filippo Poletti (2008, SPV Viareggio) e gli esterni Claudio Bracali (2006, Follonica), Francesco Carrieri (2006, Pumas Viareggio), Angelo De Bari (2006, AFP Giovinazzo), Mattia Polverini (2007, Follonica), Antonio Tagliapietra (2007, Breganze), Giovanni Tagliapietra (2006, Breganze), Marco Tomba (2006, Valdagno).

Nella foto sotto (della FISR) da sinistra: Giovanni Tagliapietra, Claudio Bracali, Paolo Colamaria.