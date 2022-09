Hockey in line: tre vicentini confermati coi Diavoli, si inizia sabato con Asiago!

Per la stagione in avvio il prossimo sabato 10 settembre 2022 (per i Diavoli subito derbissimo con Asiago) conferma nel gruppo anche per i vicentini Filippo Centofante, Lorenzo Dell’Uomo e Carlo Trevisan, cresciuti in biancorosso e da un paio di anni inseriti nella massima serie.?

Lo scorso anno hanno trovato qualche spazio in più rispetto alle stagioni precedenti, in particolare Filippo Centofante che è stato inserito anche in qualche big match e ha avuto la fiducia della guida tecnica dei Diavoli, Nathan Sigmund.?

Con quali aspettative affrontate questa stagione??

«Aspettative altissime perché diciamo che dobbiamo rifarci anche dall’anno scorso – ha dichiarato proprio Centofante. – Siamo ancora più affamati e con ancor più voglia di vincere».?

Fra i vicentini sei quello che lo scorso anno ha trovato più spazio.?

«E’ sicuramente uno stimolo enorme sapere che la squadra può contare anche su di me e saper di poter giocare in certe situazioni aiuta a crescere», ha dichiarato Centofante.?

«La squadra in parte è nuova, ci sono molti giocatori nuovi, ma con un grande potenziale – ha aggiunto Dell’Uomo –. Sicuramente sarà un bel campionato. A livello personale spero di crescere molto e penso che la squadra farà molto bene».?

Sarà ancora una lotta fra Vicenza e Milano??

“Penso di si – ha continuato Dell’Uomo. – Non possiamo dire che sia scontato perché bisognerà vedere, ma secondo me sarà così. Potrebbe essere una sorpresa Asiago (a Vicenza per la prima di campionato). - E’ una squadra che gioca duro, che ci ha sempre creato qualche problema, anche se di solito siamo riusciti a scamparla. Spero quindi vada bene anche per la prima partita sabato».?

Sono arrivati nuovi giocatori, come li vedi e come si sono inseriti??

«Mi sembra ci sia un bel gruppo che poi nel tempo si consoliderà sempre di più – ha concluso Dell’Uomo,- ma già ora siamo tutti belli affiatati».?

«La squadra è cambiata e sono arrivati dei nuovi compagni – ha concluso Carlo Trevisan. – Sappiamo di cosa sono capaci e sappiamo che alzeranno sicuramente il livello. Quest’anno la squadra è fatta per provare a vincere tutto quello che si può e sono contento di farne parte ancora per un altro anno. Allenarsi e giocare con atleti di questo livello è molto bello e aiuta sicuramente a crescere. Personalmente spero di trovare un po’ di spazio e riuscire a giocare almeno un po’ nelle partite».?