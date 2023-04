Hockey in line, serie A: i Diavoli Vicenza battono Milano e sono primi nel Master Round, ora i play off

Mc Control Diavoli Vicenza conquista una bellissima vittoria contro Milano con il risultato di 7-3 e conferma il primo posto al termine del Master Round, importante in chiave play off.?

La sfida non ha deluso le aspettative e le due formazioni hanno dato vita ad uno spettacolo bellissimo: una gara combattuta, ricca di emozioni, di occasioni, giocata a gran ritmo e totalmente a viso aperto. I Diavoli, orfani di Sigmund e Centofante, alle prese con qualche acciacco, hanno disputato un’ottima prestazione, a partire dal portiere Michele Frigo che ha sostenuto i compagni nei momenti di maggior pressione degli avversari e ha contribuito ad ottenere un risultato importantissimo, non solo per la classifica, ma per il morale e l’aspetto psicologico in vista dei play off.

PRIMO TEMPO

Nel primo tempo subito le squadre fanno vedere la loro qualità con un’occasione per parte, ma è Vicenza ad insistere e a infilare un uno/due micidiale dopo poco meno di tre minuti prima con Nicola Frigo, bravo a deviare in rete il passaggio di Delfino e poi con Dal Sasso che raccoglie la ribattuta di Mai su tiro di Pace e insacca il 2-0. Gli animi si accendono e Frigo e Banchero vengono mandati in panca puniti. Milano reagisce impegnando per due volte Michele Frigo e accorcia le distanze proprio con il suo capitano, anche se i biancorossi si lasciano scappare Cik, autore dell’assist. Gli avversari insistono, ma un pronto Michele Frigo e la determinazione dei vicentini ribaltano la situazione e allungano con un bellissimo gol di Lorenzo Campulla. Tommasello chiama time out e la gara riprende con batti e ribatti da entrambe le parti e lavoro straordinario per Frigo e Mai. Milano pericoloso con Lettera, palo esterno, e Diavoli ancora micidiali con bomber Delfino che aggira Mai e sigla il 4-1 a due minuti e mezzo dall’intervallo. Negli ultimi due minuti grande Michele Frigo su Fiala e Mai su Campulla.



SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia e Mai viene subito chiamato in causa prima da Hodge e poi da Vendrame. Alla penalità fischiata a Bernad è il portiere milanese a tenere a galla i suoi che hanno un rigore a favore, gancio di Vendrame, segnato egregiamente da Ferrari. Milano prende coraggio, pressa, impegna più volte Frigo, sempre ottimo a ribattere ogni conclusione. Bravi i vicentini a resistere nel momento migliore degli avversari e ad approfittare del power play a favore andando a segno con l’ex Hodge. Passano sette secondi e Vendrame infila il 6-2 per la gioia del pubblico presente. Nuova penalità fischiata a Milano e nuovo gol di Hodge, scatenato contro i suoi ex compagni. Penalità fischiata a Nicola Frigo e Diavoli pressati e in difficoltà a difendere in inferiorità, ma c’è un super Michele a chiudere la saracinesca nella porta biancorossa. Con le squadre in parità è Mai a superarsi su Delfino e due conclusioni ravvicinate. Penalty shot fischiato a Milano, ma Mai chiude bene la porta a Pace.?

A poco più di un minuto dal termine accorciano gli avversari con Bernad e i Diavoli gestiscono in attesa del fischio della sirena che sancisce una bellissima vittoria per 7-3, frutto della determinazione, del cuore, del carattere, della qualità e forza di tutti i biancorossi, sostenuti dal tifo del pubblico di casa.



Appuntamento di nuovo in pista al pattinodromo vicentino di Viale Ferrarin mercoledì 12 aprile 2023 per gara 1 dei quarti di finale play off contro Torre Pellice.



TABELLINO - ?Mc Control Diavoli Vicenza - Milano House@Quanta, (4-1) 7-3

MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: Frigo M., Olando, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Dell’Uomo, Trevisan, Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Campulla F., Dal Sasso, Cantele.?All. Sommadossi D.

MILANO HOUSE@QUANTA: Mai, Pignatti, Ferrari, Cik, Bernad, Gambin, Banchero, Barsanti, Ederle, Bellini, Spimpolo, Lettera, Fiala, Sica.?All. Tommasello G.

ARBITRI: Grandini e Zatta

RETI - ?PT: 3.21 Frigo N.(V), 3.51 Dal Sasso (V), 8.58 Banchero (M), 9.51 Campulla L. (V), 17.29 Delfino (V) - ST: 24.57 Ferrari (M) su rigore, 29.59 Hodge (V) pp, 30.06 Vendrame (V), 31.13 Hodge (V) pp, 38.38 Bernad. (M).?