Hockey in line, serie A: a Milano i Grizzly "impacchettano" i Diavoli Vicenza (3-0)

I Diavoli Vicenza escono sconfitti dalla pista di Milano con il risultato di 3-0, al termine di una gara equilibrata, caratterizzata da numerose penalità e da una grande prova del portiere di casa Mattia Mai, che ha saputo chiudere ogni varco, soprattutto nei momenti decisivi.?

I biancorossi hanno disputato una buona gara, ma non hanno saputo trovare il guizzo giusto e approfittare delle situazioni di power play a favore, anche perché chiusi molto bene dagli avversari. I vicentini ci hanno provato fino all’ultimo, hanno avute alcune grandi occasioni, sul finire del primo tempo occasionissima per il pareggio, e nel secondo tempo, ma un po’ per imprecisione, o per la ricerca degli angoli per passare il golie rosso-blu, e appunto a causa della serata di Mai, non sono riusciti a concretizzare.

Di fronte un Milano che voleva in tutti i modi riscattare la gara di andata, persa a Vicenza per 7-0, che si è rinforzato con l’arrivo di Cik e che ha saputo approfittare nel primo tempo della superiorità, andando a segno con Bellini, e, nella seconda frazione di gioco, del fatto che i Diavoli hanno cercato di recuperare lasciando qualche spazio di troppo in cui si sono sapientemente inseriti prima Barsanti e poi Fiala, su cui nulla ha potuto Frigo.?

CLASSIFICA INVARIATA CON VICENZA IN TESTA

Dal punto di vista della classifica non cambia nulla: primi i Diavoli a 39 punti, con la prima sconfitta stagionale in campionato, e secondo Milano che si porta a quota 36.?

Come ogni sfida fra le due big del campionato a fare la differenza sono spesso gli episodi e anche un briciolo di fortuna che ha sorriso ai padroni di casa, forse più determinati e affamati di vittoria e sostenuti dalla grande prestazione di Mai, shutout per lui, difeso fino all’ultimo secondo dall’assalto dei vicentini che hanno tentato il tutto per tutto fino al fischio della sirena, senza riuscire a cambiare il risultato.?

L'EX VENDRAME: "E' STATA COMUNQUE UNA BELLA GARA; ORA VALUTIAMO I NOSTRI ERRORI"

«Credo sia stata una bella partita per il pubblico - ha dichiarato a fine gara Tobia Vendrame, uno degli ex di questa gara -. Mai ha fatto delle ottime parate e loro difensivamente non ci hanno concesso molti tiri puliti, mentre le chance che abbiamo avuto non siamo riusciti a concretizzarle».

?- Pensi che Milano si sia rinforzato??

«Non guardiamo i nomi dei giocatori o dei singoli che scendono in campo. Milano è forte, ma il campionato è ancora lungo. Dobbiamo valutare gli errori commessi oggi e ripartire da lì».

TABELLINO - ?Milano House@Quanta - Mc Control Diavoli Vicenza, 3-0 (1-0)

MILANO House@Quanta: Mai, Pignatti, Ferrari, Cik, Bernad, Gambin, Barsanti, Visayana, Ederle, Bellini, Mariani, Lettera, Fiala, Sica, Banchero, Brianzoni.?All. Tommasello G.

Mc Contro Diavoli VICENZA: Frigo M., Olando, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Dell’Uomo, Sgmund, Centofante, Trevisan, Vendrame, Pace, Frigo N., Campulla F., Dal Sasso.?All. Corso A.

Arbitri: Ferrini e Gallo

RETI? - PT: 7.41 Bellini (M) pp - ?ST: 21.47 Barsanti (M), 36.55 Fiala (M).