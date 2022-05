Hockey in line, semifinali play off: in gara-2 ad Asiago i Diavoli inforcano le vipere, Vicenza vince ai rigori sui Vipers

Mc Control Diavoli Vicenza espugna la pista di Via Cinque ad Asiago ai rigori con il risultato di 4-3, rigore decisivo di Fabrizio Pace, al termine di una partita vietata ai deboli di cuore, ricca di emozioni, di occasioni, con un Vicenza che parte in quinta, attacca, crea occasioni, ma non riesce a raccogliere, e un Asiago che controlla e sfrutta i contropiede per colpire e ferire.

Un derby con la "D" maiuscola, dove passione, cuore, carattere, determinazione e pure la "Fortuna" si sono fatti vedere.?Bravi i Diavoli del capoluogo a non disunirsi e perdere concentrazione e testa quando, dopo un inizio dando il massimo e imponendo un ritmo altissimo alla gara (e tante buone occasioni), si sono trovati sotto di due reti in soli 13 minuti e sono andati all’intervallo con il doppio svantaggio.

Bravi anche gli altopianesi a sfruttare le occasioni di contropiede e a mettere in difficoltà con la determinazione e il carattere una squadra che può contare sulla qualità e tecnica dei suoi giocatori. Partita tosta e a tratti dura, con quattro reti, due per parte, realizzate in superiorità, e le ottime prove dei portieri, Michele Frigo, decisivo in alcune circostanze e nei rigori per i Diavoli, e Facchinetti che ha tenuto a galla i suoi dalle continue incursioni biancorosse.

Tutte e tre le reti biancorosse realizzate da bomber Delfino che già all’avvio di partita aveva trovato sulla strada il golie asiaghese in grande spolvero. E protagonisti anche i pali, sei quelli colpiti dai Diavoli, uno, ma in un momento decisivo, per i Vipers.

Al termine i biancorossi sono riusciti a spuntarla nella roulette dei rigori, grazie alle parate di Michele Frigo, alla rete di Fabrizio Pace e ad una prova di testa e di cuore da parte di tutti, dopo che nemmeno i 10 minuti dei supplementari avevano emesso un verdetto, nonostante qualche sussulto e scossone alle coronarie dei tifosi presenti.

?Ora una vittoria a testa nella serie e terzo round mercoledì 4 maggio alle 20 e 30 al pattinodromo di Viale Ferrarin a Vicenza per un altro appuntamento che si preannuncia avvincente.

TABELLINO - Asiago Vipers - Mc Control Diavoli Vicenza 3-4 (2-0) ?

ASIAGO Vipers: Facchinetti, Parini, Rossi, Berthod, Panozzo, Frigo Marco, Munari, Stella, Schivo, Pertile, Rossetto M., Lievore, Spiller, Rodeghiero, Rossetto A., Basso.? All. Rigoni L.

Mc Control Diavoli VICENZA: Frigo Michele, Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Baldan, Frigo N., Trevisan, Dal Sasso, Pace.? All. Maran F.

Arbitri: Lega e Slaviero ?

RETI?

PT: 06.07 Berthod (A) pp, 13.06 Munari (A); ?

ST: 20.47 Delfino (V) pp, 24.56 Delfino (V) pp, 26.58 Berthod (A) pp, 31.35 Delfino (V);? 50.00: Pace (V)