Hockey in line: per Mc Control Diavoli Vicenza netta vittoria a Piacenza, 15-2

I Diavoli, dopo la vittoria in casa con Trieste mercoledì, vincono anche a Piacenza con un bottino pesante e il risultato di 15-2.?I biancorossi sono stati bravi a mantenere la concentrazione per tutta la gara, a gestire gioco e disco senza correre particolari rischi, anche se i padroni di casa non hanno mai mollato e hanno cercato di sfruttare le occasioni avute, andando a segno appena i vicentini hanno abbassato la guardia con un gol per tempo. ?Rispetto ad altre gare i Diavoli sono riusciti fin da subito ad essere incisivi sotto porta e dopo nemmeno un minuto sono passati in vantaggio lasciando ben poche occasioni a Piacenza.?Una buona prova da parte di tutti, con bomber Delfino che ha fatto cinquina, Baldan una tripletta, Pace, Nicola Frigo e Francon doppietta e un gol di Sigmund.

IL COMMENTO POST GARA DI MATTEO FRANCON

«Abbiamo giocato una buona partita, ma abbiamo concesso troppe occasioni agli avversari che sono andati a segno due volte per errori che potevamo evitare – ha dichiarato a fine gara un soddisfatto, ma anche critico Matteo Francon, autore di una doppietta -. Comunque ho visto bei passaggi, buon gioco, una buona alchimia fra i giocatori, quindi direi una buona partita».?

«Mi sono impegnato per portare a casa un buon risultato - prosegue Francon - e ce l’abbiamo fatta, quindi sono contento. Personalmente cerco sempre di dare il meglio».?

E ora il 22 dicembre derby con Asiago Vipers in casa.?«Sarà una partita molto molto eccitante - commenta Francon -. Asiago ha giocato un’ottima partita con Milano (ha perso ai rigori, ndr) e dobbiamo cercare di prepararci bene per cercare di batterli e sarà una partita molto dura e molto difficile».

«Noi giochiamo in casa e questo dovrebbe essere un vantaggio, però ogni partita va giocata e noi ci impegneremo al massimo sperando che il nostro lavoro dia buoni risultati».??

TABELLINO - Lepis Piacenza - Mc Control Diavoli Vicenza 2-15 (1-6)

?Lepis PIACENZA: Cusin, Paul, Vezzoli, Pagani, Rossetti, Tiburtini, Fusco, Milani, Sironi C., Mucchetti, Sironi S.?All. Turillo T.

Mc Control Diavoli VICENZA: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Pace, Baldan, Frigo N., Dal Sasso.?All. Maran F.

ARBITRI: Liotta e Gufler

RETI: PT: 0.41 Delfino (V), 5.01 Delfino (V) pp, 6.41 Delfino (V), 8.14 Pace (V), 9.31 Sigmund (V), 11.23 Tiburtini (P), 18.29 Baldan (v); St: 21.41 Pace (V), 22.55 Francon (V), 23.50 Delfino (V), 24.07 Frigo N. (V), 27.50 Frigo N. (V), 30.55 Francon (V) pp, 34.49 Delfino (V), 35.39 Baldan (V), 36.54 Mucchetti (P), 38.12 Baldan (V)?