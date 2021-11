Hockey in line: Mc Control Diavoli Vicenza stende Cittadella con un poker di reti

I Diavoli tornano sulla pista di casa e ritrovano la vittoria contro Cittadella con il risultato di 4-0, al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine, ma in cui non è stato facile trovare la via del gol, grazie ad una grande prestazione del portiere avversario Belloni e ad una prova di tenacia degli avversari.

I biancorossi hanno avuto tantissime occasioni, ma non sono stati altrettanto concreti, a volte per imprecisione, a volte per un po’ di sfortuna (colpiti almeno tre pali) e anche per bravura degli avversari. Hanno saputo però aspettare il momento giusto, gestire il disco e conquistare una vittoria importante, nonostante le numerose assenze (i due sloveni Simsic e Zerdin, Pace che ha preso due giornate di squalifica e Nicola Frigo che ne ha presa una).?

Esordio fra i pali di Filippo Olando, volto nuovo dei Diavoli, che ha svolto bene il suo compito facendo buona guardia della porta biancorossa e dando sicurezza ai compagni.?

Due per tempo i gol dei Diavoli e due in power play, uno per tempo, il primo a sbloccare il risultato dopo poco meno di 17 minuti grazie a Francon su assist di Sigmund e il secondo a chiudere la gara a poco più di 2 minuti dal termine con Cantele su assist di Baldan. Le altre due reti, con le squadre al completo, siglate da bomber Delfino nella prima frazione di gioco e da Dal Sasso nel secondo tempo. ?

«La partita di stasera è stata sicuramente più dura del previsto - ha spiegato a fine gara Filippo Olando, il portiere biancorosso al suo esordio con la maglia dei Diavoli. – Merito anche di un buon Cittadella e di un buonissimo Belloni tra i pali che si è superato, quindi complimenti. Noi abbiamo improntato uno stile di gioco diverso rispetto alle ultime gare e questo si è un po’ visto, ma tutto sommato abbiamo giocato una buona partita. Siamo stati ordinati in difesa, abbiamo difeso bene in tre, i gol sono arrivati, la vittoria è arrivata ed era quello l’importante, quindi ora testa ad Asiago”.

Mercoledì prossimo 17 novembre 2021, è previsto il recupero del derby tra Asiago e Vicenza in Altopiano: si gioca alle ore 20 e 30 sulla pista di via Cinque.

TABELLINO? - Mc Control Diavoli Vicenza – Cittadella Hockey, 4-0? (2-0)

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Baldan, Dal Sasso.?All. Maran.

Cittadella Hockey: Belloni, Dal Ben, Tombolan, De Crescenzo, Maggia, Vaglieri, Sambugaro, Grigoletto, Lago, Tiatto, Torni, Bragagnolo, Bido.?All. Marobin.

Arbitri: Slaviero e Gallo

Reti?: pt: 16.44 Francon (V) pp, Delfino (V);? st: 34.07 Dal Sasso (V), 37.40 Cantele (V) pp.