Hockey in line, master round: MC Control Diavoli Vicenza sabato 25 marzo in trasferta al CUS Verona

Mc Control Diavoli Vicenza ritorna in pista a Verona, dopo il turno di sosta, con la voglia di riscattare la sconfitta all'overtime subita a Milano.?

La sosta è sicuramente servita per rifiatare e per ricaricarsi in vista del rush finale nel Master round che vede impegnati i vicentini sabato 25 marzo, con inizio gara alle 18, a Verona, sabato 1 aprile a Cittadella, mercoledì 5 in casa nel derby con i Vipers e sabato 8 aprile in casa contro Milano, l’ennesima sfida contro i rivali di sempre in cui si deciderà il primo posto.?

Periodo di allenamenti intensi e di lavoro per i Diavoli che sono concentrati sul mantenere il primato in classifica, insidiato proprio dai milanesi, e che devono ricominciare proprio sabato contro i gialloblu il loro cammino di successi.?



«Verona è sempre una pista abbastanza difficile – ha dichiarato, capitano e bomber dei biancorossi -. Il campo è grande e la pavimentazione è in cemento, quindi dovremo giocare bene per non trovarci in una partita complicata».?«La squadra sta bene - continua Delfino -. Abbiamo avuto una settimana di riposo a livello di partite, quindi abbiamo ricaricato un po’ le energie per affrontare questa seconda parte di Master round che sarà importante per la vetta della classifica finale prima dei play off. Sicuramente dobbiamo lavorare ancora tanto e le prossime partite saranno molto importanti sotto l’aspetto del gioco, quindi speriamo di vedere buoni risultati e un bel gioco collettivo».?