Hockey ghiaccio: Stefano Marchetti firma per il decimo anno con Asiago Hockey

La Migross Supermercati Asiago Hockey rinnova anche con Stefano Marchetti. L’esperto difensore 36enne si appresta ad iniziare quella che sarà la sua decima stagione in giallorosso!

L’esperienza a Bolzano tra il 2017 e il 2020 intervalla la sua decennale esperienza ad Asiago, iniziata nel 2011 e che l’ha portato a vincere 4 scudetti, 3 supercoppe Italiane e 1 Alps Hockey League.

La passata stagione era iniziata con uno stop forzato dovuto ad una squalifica, poi il suo ritorno in campo ad inizio novembre, che ha sicuramente aiutato la squadra a trovare quell’equilibrio difensivo che era mancato nella prima parte di campionato.

In totale nel 2022/23 ha collezionato 33 presenze in ICE Hockey League con 4 assist e 6 in Continental Cup con un assist.



STEFANO MARCHETTI SULLA ICE HL: "SPERIAMO CHE IL PUBBLICO CRESCA"

«L’ultima stagione per me è stata nettamente positiva dal punto di vista hockeystico – esordisce Stefano Marchetti – perché è stato intrapreso il cammino in un nuovo campionato, dove non eravamo mai stati. Avevamo idea di come avrebbe potuto essere, ma finché non provi non ti rendi conto di come sia realmente. Ci ha aiutato molto a crescere sotto tutti i punti di vista: come Club, squadra e individualmente come giocatori».



«L’unica nota un po’ stonata è quella che riguarda il pubblico - spiega Marchetti -, che speravamo potesse essere più presente dal momento che si intraprendeva un nuovo e importante campionato e considerato che Asiago è una città con una grande vocazione hockeystica.«Penso di poter ancora dare tanto entusiasmo a questa squadra, oltre che esperienza - conclude Stefano Marchetti -. Nonostante questa sia la mia decima stagione ad Asiago, quando si comincia l’emozione e la voglia sono sempre come se fosse la prima volta in cui sono arrivato».