Hockey ghiaccio: Michele Marchetti resta un leone stellato dell'Altopiano

Michele Marchetti vestirà anche nella stagione 2023-2024 la maglia della Migross Supermercati Asiago Hockey.

L’attaccante fassano inizierà così la sua quinta stagione sull’Altopiano, avventura cominciata nel 2018 che si è interrotta per una breve parentesi in cui Michele è tornato a giocare per i Fassa Falcons nel 2019-2020. Dal 2020 è una pedina molto importante dello scacchiere Stellato, contribuendo ai risultati della squadra non solo con i goal e gli assist, ma anche con un gran lavoro fisico in tutte le zone del campo.



UN ATTACCANTE DA 25 PUNTI A STAGIONE

Nella passata stagione il suo score personale è arrivato a quota 25 punti, frutto di 11 goal e 14 assist.

Il primo punto in ICE Hockey League con la maglia dell’Asiago è arrivato alla seconda partita, nella sconfitta del 18 settembre scorso ad Innsbruck, mentre il primo goal è arrivato appena sei giorni dopo in casa contro il Villach.



MICHELE MARCHETTI PROMETTE FAVILLE PER IL SECONDO ANNI IN ICE HOCKEY LEAGUE



«La stagione scorsa ci ha visto partire un po’ contratti – l’analisi dell’attaccante n. 68 – dovevamo ancora trovare la giusta amalgama ed integrare i nuovi giocatori nel nostro sistema. Nella seconda parte di stagione abbiamo dimostrato di avere un gruppo che poteva puntare alla Top-Six».«A settembre vogliamo partire diversamente rispetto l’anno scorso e puntiamo ad arrivare nella metà alta della classifica - aggiunge Michele Marchetti -. La maggior parte della squadra è stata confermata, quindi conosce il ritmo e l’hockey che deve esprimere per essere competitiva. I nuovi innesti, invece, ci renderanno sicuramente una squadra interessante e che può dire la sua in campionato».