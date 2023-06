Hockey ghiaccio: McShane resta stellato alla Migross Supermercati Asiago

Allan McShane sarà ad Asiago per un’altra stagione! Il Top Scorer Stellato e la Migross Supermercati Asiago Hockey hanno perfezionato l’accordo che li legherà anche per la stagione 2023-2024.

Il numero 91 giallorosso è arrivato ad Asiago l’anno scorso, dopo una stagione passata in Svezia Tingsryds AIF. Con la maglia griffata Migross si è messo subito in mostra segnando il primo storico goal dell’Asiago in ICEHL: era il 16 Settembre 2022 e gli Stellati avrebbero poi vinto per 3 a 2 la prima di campionato in casa del Graz.

L’annata di McShane è poi proseguita a gonfie vele, con l’attaccante canadese in grado di segnare 25 goal e servire 34 assist ai compagni, piazzandosi in cima alla classifica marcatori interna e al 3° posto di quella della Lega.



PER IL DIRETTORE SPORTIVO SI TRATTA DI UN GIOCATORE ESSENZIALE

«Abbiamo fatto molto conto su questa conferma – commenta il direttore sportivo Tessari – Lui aveva già manifestato la sua disponibilità, poi ha avuto proposte, ma ha deciso comunque di rimanere con noi in un’ottica di crescita personale. Allan è molto motivato e per noi si tratta di una grande conferma».





Dal Canada arriva anche il commento di McShane: «Ho amato essere un giallorosso la scorsa stagione davanti ai migliori tifosi del campionato e non vedo l'ora di tornare ad Asiago. Sono fiducioso che possiamo fare grandi cose come organizzazione e raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione».