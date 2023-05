Hockey ghiaccio: Luke Moncada è confermato alla Migross supermercati Asiago fino al 2026

La Migross Supermercati Asiago Hockey conferma il prolungamento del contratto con Luke Moncada, che vestirà quindi la maglia stellata fino al 2026.



Arrivato ad Asiago la scorsa estate per sostituire Iacobellis, ha dimostrato di essere un giocatore su cui contare, capace di contribuire non solo in fase realizzativa ma anche con un gioco molto fisico. Moncada, che nell’annata 2021-2022 aveva già giocato in ICEHL per i Vienna Capitals, nella passata stagione ha realizzato 8 goal e servito 18 assist per un totale di 26 punti in 47 partite di regular season. Nei pre-playoff il suo bottino personale è stato di 1 goal e 1 assist in 2 partite.«Si tratta di un giocatore che dà tanta sostanza – il commento del direttore sportivo dell'Asiago, Tessari –. Dal primo anno in Europa, passato nelle fila del Vienna, ha già compiuto un grande salto di qualità e sono convinto che possa farne uno ulteriore. Adesso non ha la necessità di procacciarsi un contratto e ha la tranquillità di poter giocare con noi fino al 2026, quindi penso che possa dare una svolta alla sua carriera. È un centro che ha grande fisicità, deve solamente maturare un po’ dal punto di vista tattico».