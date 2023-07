Hockey ghiaccio: l'iron man Cassetti resta alla Migross Asiago per la stagione numero 12

Lorenzo Casetti rimane all'Asiago Hockey anche per la stagione 2023-2024. Arrivato sull’Altopiano nel 2012 per indossare la maglia della Migross Asiago, è diventato con il passare del tempo una colonna portante della difesa e dello spogliatoio stellato. Per il numero 17 si tratta della 12esima stagione in giallorosso.

La sua dedizione e il suo impegno sono noti a tutti e lo testimonia la sua Iron Man streak (partite giocate consecutivamente): iniziata il 4 gennaio 2017 ed interrottasi a quota 352 match il gennaio scorso.

Nella passata stagione ha fatto registrare 1 rete e 5 assist in campionato e 1 goal e 4 assist in Continental Cup.



CASSETTI PER LA STAGIONE ENTRANTE: "PUNTIAMO AI PRIMI SEI POSTI IN ICE HL"

L’assistente capitano tira le somme sull’annata 2022-2023 e guarda al futuro: «Nella passata stagione c’è stato un momento di bassa forma ad inizio campionato, mentre poi ci siamo ripresi. Ci si poteva aspettare che l’impatto con la nuova Lega (ICE HL, ndr) potesse essere complicato da gestire. Purtroppo i punti persi all’inizio sono costati l’accesso diretto ai playoff».



«Il rammarico, però, c’è principalmente per la Continental Cup che era sicuramente alla nostra portata - prosegue Cassetti -, ma che non siamo riusciti a vincere. Credo sia l’unico vero rimpianto della stagione, che per il resto ritengo sia stata più che positiva».E conclude il numero 17: «Per quest’anno l’obiettivo è puntare ai primi sei posti, anche perché i pre-playoff sono veramente duri e dall’esito incerto. La base della squadra è quella dell’anno scorso, per cui abbiamo tutto per poter lavorare e migliorare. I nuovi innesti sembrano poterci dare qualcosa di più, ma ovviamente sarà poi il ghiaccio a dare i verdetti».