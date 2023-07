Hockey ghiaccio: Gregorio Gios confermato in giallorosso alla Migross Supermercati Asiago

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha confemato in prima squadra Gregorio Gios per la stagione 2023-2024.

Il 24enne asiaghese è crescuto nel vivaio giallorosso fino all’età di 15 anni. Successivamente si è trasferito in Finlandia nel 2014 per continuare il percorso giovanile e vi è rimasto fino al 2019.

Gregorio ha vissuto poi un’esperienza negli USA e, più precisamente, nella lega NCDC con i New Hampshire Jr. Monarchs e con i South Shore Kings.

Nel febbraio del 2020 il ritorno in Italia per indossare la maglia del Bolzano nel finale di stagione e per la prima parte della annata seguente. Nel 2020-2021 finisce la stagione in Alps Hockey League con i Fassa Falcons, ultimo passaggio distante da Asiago per Gios, che torna a casa per la stagione 2021-2022.



GREGORIO GIOS: "IN ICE HL NON SIAMO PIU' DEI NOVELLINI!



Il difensore numero 4 analizza la prima esperienza indei giallorossi e getta uno sguardo al prossimo campionato: «Come primo anno abbiamo avuto un inizio molto difficile: doveva ancora crearsi la chimica e c’erano un paio di aspetti da migliorare. Poi ci siamo ripresi e abbiamo dimostrato di potercela cavare bene. L’unico rammarico è di non aver iniziato come abbiamo finito, ma come primo anno penso che possiamo ritenerci soddisfatti».«Adesso non siamo più dei novellini, non è più il primo anno e non abbiamo le scusanti del caso - sottolinea Gios -. In questa stagione dobbiamo fare bene: l’obiettivo è migliorarci e cercare di arrivare nelle prime sei. Sappiamo che è molto complicato, perché le avversarie sono attrezzatissime, ma è giusto porsi degli obiettivi ambiziosi e provarci con tutte le forze».