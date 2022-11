Hockey ghiaccio, Continental Cup: Migross Asiago vince la seconda gara con i polacchi dell'Unia Oswiecim (4-3)

La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista i primi tre punti nel girone F di Semifinale di Continental Cup, imponendosi con il risultato di 4 a 3 sulla squadra capolista del campionato polacco, l’Unia Oswiecim.



PRIMO TEMPO - ASIAGO-OSWIECIM, 1-1

Primo tempo difficile per l’Asiago che comincia il match un po’ come lo aveva iniziato contro il Nitra nella serata di ieri. I giallorossi sono imprecisi nelle uscite di zona e questo rende difficile anche imbastire le manovre offensive. Sono così i polacchi dell’Unia a prendere in mano le redini delle operazioni e a mettere in difficoltà l’Asiago. Dopo pochi minuti di gioco Vankus perde un disco sanguinoso nel terzo di difesa che consente a Soltys di concludere al volo, Fazio però ci arriva con una gran pinzata. Al 8’ e al 10’ vengono fischiate due penalità praticamente consecutive per gli stellati che capitolano sul finire della seconda per mano di Padakin, che devia in rete un passaggio di Ahopelto.

quattro minuti dal termine in panca dei puniti ci va Erofeev e l’Asiago trova il goal del pari sfruttando un errore difensivo dell’Oswiecim: Saracino intercetta il disco e lo serve a McShane, che mette a sedere Lindskoug e deposita il puck in fondo al sacco. La Migross chiude il tempo in crescendo, guadagnandosi anche una penalità allo scadere del tempo che potrà sfruttare nel corso della seconda frazione.



SECONDO TEMPO - ASIAGO-OSWIECIM, 2-0

In apertura di frazione centrale l’Asiago sfrutta la superiorità numerica con Saracino, che riceve da McShane, si accentra e deposita il disco a fil di palo per il vantaggio stellato. La squadra stellata ha poi due occasioni per giocare in powerplay, una al 3’ ed una all’8’, ma di fatto l’unica occasione pericolosa è rappresentata da una triangolazione conclusa troppo centralmente da Finoro. Al 13’ la seconda linea fraseggia bene nel terzo d’attacco, disco che passa da Saracino a Michele Machetti ed infine a Misley, che in mischia davanti alla porta segna il 3-1. Pochi secondi dopo i leoni incappano in una penalità ma il powerplay polacco si limita ad alcune conclusioni dal perimetro affidate per lo più ad Erofeev, puntualmente neutralizzate da Fazio. Il portiere giallorosso è poi decisivo a pochi secondi dalla sirena nel neutralizzare un tiro da ottima posizione di Cichy.



TERZO TEMPO - ASIAGO-OSWIECIM, 1-2

Il terzo tempo si apre con un goal fantasma dell’Unia che non viene convalidato dagli arbitri dopo la visione dei replay, perché il disco non aveva attraversato completamente la linea di porta. Dal canto suo l’Asiago invece non rimane a guardare e al 3’ segna il 4-1 con Moncada, che se ne va in solitaria sulla sinistra, si libera di un difensore e batte Lindskoug con una gran finta e un tiro sopra il gambale. La partita prosegue con due penalità quasi consecutive fischiate all’Asiago che però si difende sempre con efficacia. Al 13:55 l’Oswiecim accorcia con Da Costa che dallo slot spedisce in rete un passaggio di Szczechura. I giallorossi poi gestiscono la partita senza particolari patemi, scampando anche ad un altro powerplay polacco. A 16 secondi dal termine però una deviazione sotto porta di Dziubinski mette fuori causa Fazio e fissa il risultato sul definitivo 4-3.





Laaggancia in classifica proprio l’Unia Oswiecim e i padroni di casa del Nitra.Domenica 20 novembre alle 14 e 30 ultimo match per Magnabosco&Co. contro il