Hockey ghiaccio: capitan Marco Magnabosco resta con la Migross Asiago con obiettivo la Top Six

Marco Magnabosco pronto per un’altra stagione con la maglia della Migross Asiago con i gradi di capitano sul petto!

28 anni tra una decina di giorni, già undici stagioni in prima squadra con i leoni dell'Altopiano e due da capitano degli stellati.

Da sempre gioca per la squadra di casa, quella che l’ha visto calcare il ghiaccio per la prima volta da bambino. Di anni ne sono passati tanti, Marco ha fatto tutta la trafila delle categorie juniors fino a conquistarsi un primo posto in Serie A nella stagione 2012-2013.

A quasi 28 anni può già vantare 491 presenze con la maglia stellata e diversi trofei: 5 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Alps Hockey League.



SARA' LA TERZA STAGIONE DA CAPITANO E LA 12ESIMA DA SENIOR

La sua terza stagione da Capitano, nonché dodicesima da senior, sta per cominciare e nella testa di Marco sono ben chiari gli obiettivi da raggiungere.

«Personalmente mi sono allenato tanto e sodo per presentarmi al top fisicamente - esordisce Marco magnabosco dopo la riconferma -. Penso di avere le qualità per dire la mia in questa Lega, ma devo essere a posto fisicamente per potermi esprimere al meglio e aiutare la squadra».

«Il mio primo focus è proprio quello di essere d’aiuto alla squadra in qualsiasi ambito - continua il capitano -, sia dentro che fuori dal ghiaccio, il secondo e più personale è quello di contribuire maggiormente dal punto di vista offensivo e raccogliere più punti rispetto allo scorso anno».



«A livello di squadra l’obiettivo è di dare il massimo fin da subito per far capire che siamo una squadra tosta - aggiunge Magnabosco -. Nella passata stagione l’abbiamo dimostrato alla fine stagione, ma questa volta dobbiamo farlo sin dall’inizio.».Con questa ultima ma sicuramente non meno importante conferma, il roster dellaè ufficialmente completo per la stagione 2023-2024.