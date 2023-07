Hockey ghiaccio ad Asiago: l'ala Kastlunger resta stellato

Martin Castlunger rimane ad Asiago! L’attaccante fassano, arrivato sull’Altopiano ad inizio dicembre 2022, vestirà la maglia griffata Migross anche per la stagione 2023-2024



CHI E' MARTIN KASTLUNGER

Ala trentenne con una carriera passata nel club di casa, i Fassa Falcons. Il suo talento lo porta ad esordire in prima squadra ad appena 16 anni, nella stagione 2009/10. L’attaccante trentino si ritaglia sempre maggiore spazio in Serie A con i suoi Falcons e partecipa a tre mondiali giovanili con la maglia azzurra. Nella stagione 2014/2015, ad appena 21 anni, viene eletto come nuovo capitano della formazione fassana. Tra Serie A e Alps Hockey League colleziona 272 punti in 467 partite, risultando sempre uno dei migliori dei suoi.



KASTLUNGER: "L'AMBIENTE GIALLOROSSO E' FANTASTICO!"



Nel corso della passata stagione l’approdo in maglia Stellata vissuto con grande entusiasmo: «Per me è stata una nuova esperienza e ho potuto mettermi alla prova in un nuovo campionato. È stato bellissimo, peccato solo non essere riusciti ad andare più avanti. Quando sono arrivato ad Asiago ho trovato un ambiente fantastico: il gruppo della squadra è molto unito e tutti vanno d’accordo, sono sicuro che anche quest’anno sarà così».«Quest’anno siamo carichissimi e vogliamo fare bene - prosegue il giocatore fassano -. Mi sto allenando con intensità perché voglio farmi trovare pronto per l’inizio della stagione. L’obiettivo è sicuramente quello di migliorare quanto fatto l’anno scorso e puntiamo ad arrivare nei primi sei come dichiarato dal nostro allenatore. Ovviamente non sarà facile, ma le possibilità ci sono e dobbiamo dare il massimo per provarci».