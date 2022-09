Hockey ghiaccio: a Innsbruck Migross Asiago è sconfitto ma cresce in vista della Supercoppa Italiana

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce sconfitta per 4 a 2 nella seconda amichevole pre-season contro l’HC TIWAG Innsbruck - Die Haie.

La squadra di coach Barrasso si presenta ad Innsbruck ancora senza Saracino, Mascherin e Moncada, potendo schierare Porco ma dovendo rinunciare all’ultimo a Salintri, influenzato.

Questa volta è Vallini a partire tra i pali, lasciando poi posto a Fazio a metà partita.



Il primo tempo si chiude sullo 0-1 per i giallorossi dell'Altopiano, che vanno in vantaggio con Marchetti, bravo ad infilare il disco tra i gambali di McCollum su assist di Porco.

Nella seconda frazione i padroni di casa pervengono al pareggio con Helewks e poi vanno sul 2-1 con Leavens. Gli stellati del Veneto trovano il gol del pari con Longhini che, allo scadere di un powerplay, sfrutta un rebound su tiro di Rutkowski dalla blu e segna la sua prima rete con i grandi. Dopo il pari arrivano altre due marcature per gli squali del Tirolo, che portano la firma di Peeters e Lattner.

Nel terzo tempo l’Asiago non riesce a trovare il goal per riaprire la partita e così la contesa termina con il risultato di 4 a 2 in favore dei padroni di casa.





Martedì 6 settembre i Leoni torneranno sul ghiaccio per affrontare ad Egna gli Unterland Cavaliers e andare a caccia della loro sesta Supercoppa Italiana.