Ciclismo, tutti gli azzurri in gara per l'Europeo

Per cinque giorni la provincia olandese accoglierà gli oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni; 14 i titoli in palio. Diramate le convocazioni delle nazionali italiane che prenderanno parte all’evento continentale. L’appuntamento europeo arriva al termine di una stagione in cui sono stati tanti i corridori a mettersi in luce ma anche impegnativa e, in alcuni casi, contrassegnata da infortuni, che hanno costretto a rinunciare ad alcune pedine fondamentali, come il campione del mondo a cronometro Lorenzo Milesi e del campione italiano Bryan Olivo, che non saranno al via tra gli U23.

A rapprensentare la provincia berica ci saranno Luca Mozzato, tra gli elite, Francesco Busatto, Alberto Bruttomesso, Davide De Pretto, tra gli under 23 e Sofia Bertizzolo, tra le donne elite.

Nella prova in linea Elite ai nastri di partenza ci sarà Filippo Ganna, che per questo evento concentrerà le sue energie sulla strada. Accanto a lui, a guidare un gruppo di corridori esperti, Matteo Trentin ed Elia Viviani. Per gli Under 23, invece, si correrà con il doppio impegno di onorare l’europeo e di confermare la leadership in Coppa delle Nazioni, conquistata grazie alle ottime prestazioni nel Tour de l’Avenir.

“È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza, ognuno con un ruolo importante e ben definito, e correrà con l’intento di supportare i nostri due punti di riferimento, Filippo Ganna e Matteo Trentin. E’ con noi anche Elia Viviani, un grandissimo campione sia su pista che su strada e che sta vivendo una trasformazione particolare della sua carriera. La sua presenza è fondamentale: è un uomo squadra ed un grande regista. Per la squadra è un enorme valore aggiunto".

Elite - Convocati

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Edoardo Affini – Team Jumbo-Visma

Matteo Trentin – UAE Team Emirates

Elia Viviani – Ineos Grenadiers

Luca Mozzato – Team Arkéa-Samsic

Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious

Matteo Sobrero – Team Jayco AlUla

Mattia Cattaneo – Soudal Quick-Step

Per quanto riguarda gli under 23, il ct Marino Amadori spiega: "La squadra che ho scelto è molto promettente: è composta dagli atleti più forti del momento, con i quali abbiamo cercato di programmare e gestire le energie proprio in vista di questo appuntamento. Sono tutti in buone condizioni, lo dimostrano gli ottimi risultati registrati ultimamente. sono tutti ragazzi adatti al tipo di percorso che affronteremo. Si tratta di un tracciato non semplice, con un circuito finale tecnico ed un arrivo anomalo con una leggera rampa di ascesa di 300 metri: sarà una gara tutta da vivere al km 0 all’arrivo, anche perché è breve rispetto agli standard di questa categoria (135 km). Partiamo come leader in Coppa delle Nazioni. Cercheremo di confermarci anche in Olanda. Abbiamo in ballo una prova all’ultimo punto con la Francia, la Nazione che più tra tutte può darci fastidio, e sarà una battaglia elettrizzante".

Under 23 - Convocati

Francesco Busatto – Circus-ReUz-Technord

Alessandro Romele – Team Colpack Ballan CSB

Alberto Bruttomesso – CTF

Davide De Pretto – Zalf Euromobil Fior

Andrea Debiasi – CTF

Giacomo Villa – Biesse - Carrera

Noviero Andrea Raccagni – Soudal-QuickStep Development

Marco Andreaus – CTF

Federico Iacomoni – Sias Rime Drali

Pietro Mattio – Jumbo-Visma

Per gli uomini juniores, il ct Dino Savoldi spiega: "Per questo ultimo evento della stagione è stato più difficile del solito scegliere tra tutti i ragazzi che hanno dato il meglio di loro per raggiungere la maglia azzurra. Rispetto alle prospettive ed idee post Mondiale ho dovuto cambiare più volte valutazione e mi dispiace per quelli che, anche per sfortuna, sono rimasti esclusi. Venendo al campionato Europeo, ho pensato ad una squadra affidabile ma anche di prospettiva composta da ragazzi con caratteristiche consone al percorso di gara, nonché dalle indicazioni di condividere gli atleti tra strada e cronometro. Cercheremo di essere protagonisti e portare a termine una gara senza rimpianti, andando così a concludere una stagione che per continuità, atteggiamento e risultati ritengo già molto soddisfacente per la nostra nazionale".

Juniores - Convocati

Luca Giaimi – Team Giorgi

Juan David Sierra – Ciclistica Biringhello ASD

Andrea Bessega – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Andrea Montagner – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Lorenzo Mottes – U.S. Montecorona

Mattia Negrente – Team Assali Stefen Makro Labellin

Il cr Paolo Sangalli parla invece della formazione donne junior, under 23 ed elite: "Per quanto riguarda le Juniores e le Under 23, le scelte sono arrivate dopo una serie di raduni ed appuntamenti nei quali ho avuto diverse conferme: per l’Olanda ho convocato atlete che conosco già molto bene, in ottima forma e pronte per correre questo evento molto importante per noi. La squadra Elite sarà invece composta dalle atlete che in questo momento sono performanti o, come il caso di Elisa Balsamo, che stanno tornando al top della forma dopo un lungo stop. Nella prova in linea non ci sarà Elisa Longo Borghini, con cui abbiamo preso insieme a malincuore la decisione e con la quale ci siamo dati appuntamento nel 2024 per un’annata ricca di aspettative e spero di grandi risultati".

Donne - Convocate

Juniores

Marta Pavesi – Valcar Travel & Service

Federica Venturelli – Valcar Travel & Service

Eleonora La Bella – BFT Burzoni VO2 Team Pink

Alice Bulegato – Breganze Millenium

Vittoria Grassi – BFT Burzoni VO2 Team Pink

Silvia Milesi – Isolmant Premac Vittoria

Under 23

Eleonora Gasparrini – UAE Team ADQ

Gaia Realini – Lidl-Trek

Gaia Masetti – Soudal Quick-Step Cycling Team

Francesca Barale – Team DSM

Cristina Tonetti – Top Girls Fassa Bortolo

Valentina Basilico – BePink

Elite

Elisa Balsamo – Lidl-Treck

Silvia Zanardi – BePink

Ilaria Sanguineti – Lidl-Treck

Elena Cecchini – Team SD Worx

Barbara Guarischi – Team SD Worx

Soraya Paladin – Canyon-SRAM Racing

Sofia Bertizzolo – UAE Team ADQ

Silvia Persico – UAE Team ADQ

Per quanto riguarda invece la prova a cronometro: "Purtroppo ho dovuto tenere conto di alcune defezioni, come quella del campione del mondo Lorenzo Milesi, ancora alle prese con l’infortunio rimediato in una caduta alla Vuelta, o quella del campione italiano Under 23 Bryan Olivo, costretto a dare forfait per problemi di salute. Posso comunque contare su alternative più che valide e le nostre aspettative sono molto alte. A correre nell’individuale saranno Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero. Assieme a loro nella staffetta mista correrà Edoardo Affini, mentre il terzetto femminile Elite sarà composto da Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini. Grandi aspettative per la prova di gruppo juniores, nella quale cercheremo di confermare il titolo continentale conquistato lo scorso anno ad Anadia: la novità di quest’anno è il numero di atleti al via, 6 per ogni Nazione a fronte dei 4 dell’edizione precedente. Il percorso sulla carta non risulta complesso, soprattutto se paragonato a quello del Mondiale di Glasgow in cui abbiamo visto pochi rettilinei e tanto dislivello: sono fiducioso, sarà un grande Europeo".

Cronometro - Convocati

CRONOMETRO

Juniores

Luca Giaimi – Team Giorgi

Andrea Montagner - Borgo Molino – Vigna Fiorita

Andrea Bessega – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Federica Venturelli - Valcar Travel & Service

Alice Toniolli - Breganze Millenium

Eleonora La Bella - BFT Burzoni VO2 Pink

Under 23

Niccolò Galli - Arvedi Cycling Asd

Alessandro Romele - Team Colpack Ballan CSB

Carlotta Cipressi - Asd Vo2 Team Pink

Gaia Masetti - Soudal Quick-Step

Elite

Mattia Cattaneo - Soudal Quick-Step

Matteo Sobrero - Team Jayco AlUla

Vittoria Guazzini - FDJ Suez Futuroscope

Alessia Vigilia - Top Girls Fassa Bortolo

MIXED TEAM RELAY – ELITE

Vittoria Guazzini - FDJ Suez Futuroscope

Elisa Longo Borghini – Lidl-Trek

Elena Cecchini – Team SD Worx

Mattia Cattaneo - Soudal Quick-Step

Matteo Sobrero - Team Jayco AlUla

Edoardo Affini - Team Jumbo-Visma

MIXED TEAM RELAY – JUNIORES

Federica Venturelli - Valcar Travel & Service

Alice Toniolli - Breganze Millenium

Eleonora La Bella - BFT Burzoni VO2 Pink

Luca Giaimi – Team Giorgi

Andrea Montagner - Borgo Molino – Vigna Fiorita

Andrea Bessega – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Il programma

Mercoledì 20 Settembre 2023

09:00 – 10:10: Crono Donne Jrs, Emmen – Emmen (20,6 km)

10:25 – 11:45: Crono Uomini Jrs, Emmen – Emmen (20,6 km)

12:00 – 12:45: Crono Donne U23, Emmen – Emmen (20,6 km)

13:05 – 14:10: Crono Uomini U23, Emmen – Emmen (20,6 km)

14:30 – 15:50: Crono Donne élite, Emmen – Emmen (29,5 km)

16:15 – 17:50: Crono Uomini élite, Emmen – Emmen (29,5 km)

Giovedì 21 Settembre 2023

12:45 – 14:25: Mixed Team Relay Jrs, Emmen – Emmen (38,4 km – 19,2 km X 2)

15:30 – 17:10: Mixed Team Relay Elite, Emmen – Emmen (38,4 km – 19,2 km X 2)

Venerdì 22 Settembre 2023

09:30 – 12:45: Prova in Linea Uomini U23, Hoogeveen – Col du VAM (136,5 km – 65 km + 5 giri circuito)

14:30 – 17:10: Prova in Linea Donne U23, Coevorden – Col du VAM (108,0 km – 39,5 km + 5 giri circuito)

Sabato 23 Settembre 2023

09:00 – 11:45: Prova in Linea Uomini Jrs, Drijber – Col du VAM (111,0 km – 8 giri circuito)

13:30 – 16:45: Prova in Linea Donne Elite, Meppel – Col du VAM (131,3 km – 62 km + 5 giri circuito)

Domenica 24 Settembre 2023

09:00 – 11:15: Prova in Linea Donne Jrs, Drijber – Col du VAM (69,0 km – 5 giri circuito)

12:00 – 16:35: Prova in Linea Uomini Elite, Assen – Col du VAM (199,8 km – 115 km + 6 giri circuito)