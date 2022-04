Atletica - Parla vicentino la campestre nazionale del CSI: vittorie per Emily Faccin (juniores), Massimo Guerra (seniores) e Michela Zorzanello (amatori)

Nel fine settimana si sono svolte a Fano in provincia di Pesaro e Urbino le gare del campionato nazionale del Centro Sportivo Italiano (CSI) di corsa campestre. Oltre 1200 gli atelti iscritti da tutte le regioni d'Italia con un Triveneto che ha fatto la parte del leone nei titoli per categoria.

Degli otto ori veneto ben 3 sono vicentini: Emily Faccin (juniores), Massimo Guerra (seniores) e Michela Zorzanello (amatori).

Le due società maggiormente rappresentante in classifica generale sono risutate la Polisportiva Atletica Dueville (quinto posto) e il CSI Colli Berici (decimo posto).

ECCO I VICENTINI MILIORI NELLE GARE NAZIONALI

Rachele Bressan (Leonicena) è ottava tra le esordienti del primo anno.

Ester Gardin (Colli Berici) è quinta tra le esordienti femmine del secondo anno.

Terzo posto tra gli esordienti maschi del secondo anno per Tommaso Cisco degli Amici dell'Atletica di Vicenza e sesto per Massimo Toniolo (Pol Atl Dueville) e ottavo per Mattia Bertacco (Amici Atl Vicenza).

Nella cat ragazze A la prima vicentina è Maria Cristina Silvagni (tl Caldogno) arrivata settima.

Nelle Ragazze B Kalidiatou Bance (CSI Colli Berici) è terza.

Nella categoria ragazzi A, Niccolò Idiometri (Asd Risorgive) è quarto e Cristian Cecchetto (Amici Atl Vicenza) è nono.

Nella categoria ragazzi B Giacomo Dal Maso (Pol Atl Dueville) al quarto posto.

Tra le cadette la prima delle vicentine è al 11esimo posto: Noemi Di Martino (Pol Atl Dueville).

Tra i cadetti maschi Vicenza è presente al quarto posto con Simone Vallortigara (CSI Colli Berici).

Tra le allieve la prima delle vicentine è Sara Alba dell'Union Creazzo giunta all'ottavo posto.

Più concorrenza hanno trovato i vicentini nella categoria allievi maschi: il primo è Alessandro Bonollo (Asd Risorgive) al 21esimo posto.

Vittoria per le juniores (femminile) con Emily Faccin (Pol Atl Dueville) e secondo posto per Anna Fiorese (Csi Atl Colli Berici) e settimo posto per Viola Baschirotto (Amici Atl Vicenza).

Tra gli juniores (maschile) il primo dei vicentini è Alex Guerra (Asd Valli del Pasubio) e Pietro Rizzo del Dueville è 12esimo.

Da segnalare nella categoria seniores femminile 3 vicentine nei primi 10 posti: al secondo posto (a 30" dalla vincitrice Letizia Di Lisa di Campobasso) Gloria Tessaro della Polisportiva Atl Dueville e consigliera del CSI povinciale. Seguono Chiara Renso al quinto posto e Francesca dalla Pozza all'ottavo, entrambe della Pol Atl Dueville.

Vittoria in categoria seniores maschi per Massimo Guerra della Asd Valli del Pasubio.

Vittoria in cat amatori B femminile per Michela Zorzanello degli Amici dell'Atletica di Vicenza.

Quinto posto negli amatori B per Caludio Bagnara (Dueville).

Tra le veterane A Claudia Gonella (Duevlle) è arrivata ottava e decima Angela Tognazzo (Csi Colli Berici).

Tra i veterani cat A Andrea Poletti (US Summano) è 18esimo.

Nella categoria veterane B quarta è Carla Faggin e nona Maria Eugenia Tosetto entrambe del CSI Colli Berici

Tra i veterani B (maschi) è Giorgio Centofante (Pol Dueville) che arriva secondo, e Maurizio Sperotto del Csi colli berici è arrivato nono.

Infine nella classifica generale delle società Vicenza è presente al quinto posto con Pol Dueville Asd e al decimo con CSI Colli Berici.

TUTTI I PRIMI CLASSIFICATI

QUI le classifiche complete