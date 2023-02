Atletica: Ossama Meslek campione italiano indoor 3000 metri

Lo scorso fine settimana si sono svolti i campionati italiani assoluti indoor ad Ancona. Atletica Vientina nell'occasione ha raccolto ben sette medaglie. Ossama Meslek sale sul podio ben due volte, la prima laureandosi campione italiano indoor sui 3000 con il crono di 7’52″90 mentre la seconda conquistando il terzo posto nei 1500.

Podi tricolori per altre atlete cresciute tra le fila della nostra società: Ottavia Cestonaro, Arianna Battistella e Federica Del Buono.

Ottavia Cestonaro colleziona due argenti nel lungo con la misura di 6.31 e nel triplo con il nuovo primato personale al coperto di 14.11.

Nel lungo bronzo per Arianna Battistella con 6.27, già tricolore U23 due settimane fa con il nuovo primato al coperto di 6.35.

Secondo gradino del podio per Federica Del Buono negli 800 con 2’04″77, migliorando il suo primato al coperto stilato nel 2015 di 2’05″64. Del Buono aveva già colto nella prima giornata il bronzo nei 1500 con 4’12″10.

Il quartetto della 4x2giri composto da Davide Guidolin, Pietro Marangon, Leonardo Prebianca e Emanuele Brunello si posiziona al sesto posto con il crono di 3’27″03.

Nell’alto Giulia De Marchi è settima con 1.76.

Alice Muraro ottava nei 60hs con 8″29, dopo aver corso le batterie in 8″35.

Nei 1500 Sebastiano Gavasso 11° in 3’58″36. Nei 60m Emanuele Brunello è 19° con 6″89.



Nelle classifiche di società l’AV Brazzale si piazza al secondo posto al femminile con 54 punti preceduta dall’Altletica Brescia con 88 punti; settima al maschile. Nella classifica combinata cds secondo posto per l’AV Brazzale sia maschile che femminile con 160 punti e 184 peunti.

Sotto Ossama Meslek sul podio con la maglia del campione italiano dei 3000 (foto: Atletica Vicentina)