Atletica, Mondiali di Budapest: Ottavia Cestonaro in finale del triplo

Mercoledì 23 agosto 2023 a Budapest Ottavia Cestonaro saltatrice vicentina nella squadra nazionale ai Mondiali di atletica di Budapest è stata protagonista di una gara fantastica che le ha fatto segnare la misura di 14 metri e 20 centimetri nel salto triplo: un risultato che le ha spalancato le porte per la finale mondiale che si svolge venerdì 25 agosto sempre a Budapest alle 19:35 (diretta su RaiSport).

Dopo averci dormito sopra, oggi (24 agosto) all’ora di pranzo ha postato su Instagram.

«Grazie a tutte le persone che mi hanno seguita ieri e mi hanno dedicato un pensiero prima o dopo la gara - ha pubblicato l’atleta vicentina -. Ho ricevuto dei messaggi bellissimi e sapevo che, comunque sarebbe andata, in quella pedana non ero sola a saltare».

«Sono venuta a Budapest per migliorare ciò che di buono avevo già fatto in stagione - continua Ottavia - e conscia del fatto che avrei dovuto saltare vicino al PB (personal best, la misura migliore, ndr) per raggiungere una finale di altissimo livello».

E poi: «Realizzare che domani (25 agosto, ndr) in gara ci saranno solo 3 europee, di cui 2 vestono i colori dell’Italia, è qualcosa di straordinario!»

«Le mie congratulazioni vanno alla mia compagna di avventure sportive Dariya Derkach - conclude Ottavia Cestonaro - Lo stimolo reciproco continuo ci sta facendo crescere e raggiungere grandi traguardi insieme!»

E per chiudere un messaggio ai tifosi e amanti dell’atletica: «Non è ancora finita e domani, come mai prima, ho bisogno di sentirvi tutti al mio fianco per la mia prima FINALE mondiale!»