Atletica, lanci invernali: la vicentina Diletta Fortuna fa 51 metri e 61 centimetri nel disco

A Verona la vicentina dei Carabinieri aggiunge quasi tre metri alla sua miglior misura stagionale. Conferme per altri atleti veneti: per Enrico Saccomano nel disco (56.26) e per Emily Conte nel martello (58.64)