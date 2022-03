Atletica: la carica dei 650 alla campestre regionale CSI di domenica 6 marzo a Barbarano Vicentino

Saranno oltre 650 i partecipanti alla seconda gara valida per la classifica veneta di cross del Centro Sportivo Italiano in casa del CSI Colli Berici: la società con più iscritti risulta la Polisportiva Dueville (89) seguita dall'Union Creazzo (70) che "giocano in casa". Rappresentate tutte le province del Veneto con 35 società sportive