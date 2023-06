Atletica, 1500 mt: anche la vicentina Federica Del Buono nella gara del record del Mondo

Una gara difficile, tutta al massimo di fisico e di testa, per la vicentina del CS Carabinieri Federica Del Buono quella dei 1500 metri al Golden Gala di Firenze che si è svolta venerdì 2 giugno in serata. Un'apertura di stagione Outdoor importnate per la vicentina che ha fatto segnare un ottimo tempo, a soli 2” dal suo record personale.

A fare notizia però è la keniota Faith Kipyegon che ha sbriciolato il record del mondo dell’etiope Ganzebe Dibaba registrato a Monaco nel 2015.

La 29enne degli altopiani di Nairobi ha fatto registrare 3:49.11, un tempo da marziana!

Ottima gara per le prime tre le italiane in scia della keniota: nona è Sintayehu Vissa (4:01.98), undicesima Ludovica Cavalli (4:03.04) e tredicesima Federica Del Buono con il suo secondo crono della carriera nei 1500 mt (4:05.09).

Dietro alla keniota solo due big del mezzo fondo sono andate sotto i 4 minuti: la britannica Laura Muir (3:57.09) e l’australiana Jessica Hull (3:57.29).

IL POST SU INSTRAGRAM DI FEDERICA DEL BUONO

«Nonostante un 4'05"09 ero un po' giù ieri sera a fine gara, ma Ludovica Cavalli mi ha detto la frase giusta al momento giusto». Così esordisce nel post su instagram pubblicato il giorno seguente alla gara Federica Del Buono. Sul social riporta una foto dopo l’arrivo in cui è seduta a terra stanchissima e demotivata, ma abbracciata dall’amica Ludovica Cavalli che le parla nell’orecchio.

Poi tutte assieme e sorridenti le atlete in gara si fanno fotografare in gruppo con Faith Kipyegon.

Nel suo post su Instagram Federica prosegue scrivendo: «… e ora testa giá sulla prossima dove voglio dimostrare il mio reale valore (Meeting di Huelva)!»

E c’è spazio pure per un post scriptum: «Però posso dire che nella gara dove hanno fatto il record del mondo io c'ero! - e con uno “smile marziano” si riferisce alla Kipyegon e poi prosegue -: gareggio con lei da quando sono junior ed esserci stata anche in questa occasione è stata davvero una grande emozione!»