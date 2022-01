AlpsHL: per Migross Asiago doppia trasferta in Austria a Linz e a Salisburgo

La Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 si appresta ad affrontare un doppio impegno in Austria. Venerdì 7 gennaio gioca con il Linz e successivamente sabato 8 gennaio con il Salisburgo: inizio dei match rispettivamente alle ore 19 e alle ore 19 e 15.

Giocare 2 partite così ravvicinate, soprattutto in trasferta, non è mai semplice, inoltre coach Barrasso dovrà considerare anche che, al rientro, ci sarà da giocare la prima semifinale per lo scudetto italiano, prevista per mercoledì 12 gennaio.

La squadra sta lavorando per assimilare il più velocemente possibile il nuovo sistema di gioco proposto dall’allenatore. La classifica della Alps Hockey League, sempre più condizionata dai molti incontri posticipati per il covid, vede i giallorossi al secondo posto, incalzati da un combattivo Renon che proverà l’aggancio fino a che la matematica non definirà inequivocabilmente le posizioni.

Gli stellati dell'Altopiano in queste due trasferte hanno l’occasione di guadagnare 6 punti che sarebbero fondamentali per difendere l’attuale classifica; ma ci vorrà grande lucidità nel gestire questa fase della stagione che entra nel vivo ed è particolarmente ricca di impegni??.

IL PRIMO INCONTRO A LINZ: GLI AVVERSARI DEL 7 GENNAIO

Steel Wings Linz è una formazione molto giovane con poche ambizioni di classifica, ma d’altra parte la mission è quella di far crescere giocatori interessanti per la prima squadra che milita in IceHL. A questo punto della stagione occupa il penultimo posto, posizione che rispecchia i valori tecnici espressi sia nella fase offensiva che difensiva. Il Top Scorer della squadra è il ventunenne canadese Brodi Stuart, che ha messo a segno 13 goal e 13 assist in 27 partite.

??IL SECONDO INCONTRO A SALISBURGO: GLI AVVERSARI DEL 8 GENNAIO

Il Salisburgo, o meglio i Red Bull Hockey Juniors II, sta disputando una buona stagione. Si presenta al rush finale in sesta posizione, ormai sicuro di accedere alla seconda fase del campionato e con ancora qualche piccola chance di agganciare la Top Four. Molto bene si sta comportando l’attacco della formazione austriaca, con 105 goal segnati: è il quarto più prolifico della Lega. Indiscusso leader del reparto offensivo è Luca Auer che, a solo 17 anni, ha messo a segno 40 punti, 17 goal e 23 assist, in 27 partite, bottino davvero importante per un atleta così giovane.

Radiocronaca (dalle ore 19) su Radio Asiago e video in diretta sui canali delle squadre ospitanti

