Hockey ghiaccio: Migross Asiago stravince in casa con Merano e conquista la testa della serie A

Netta vittoria di Migross Supermercati Asiago al palaOdegar contro Merano per 7-0: ottimo risultato per la classifica italiana della serie A e buono anche per quella della Alps Hockey League

Asiago Hockey vince ancora e rimane seconda in classifica a fare pressione ai primi della classe sloveni di Jesenice, l'unica quadra in grado di battere i leoni dell'Altopiano. Gli uomini di coach Mattila hanno di fatto steso gli altoatesini di Merano per 7-0; doppietta per Stefano Marchetti rientrato dall'infortunio.

Rimasti fuori dal ghiaccio ancora Olivero, Rosa e Miglioranzi.?Tre gol nel primo tempo con Salinitri, Stevan e Tessari. Altrettanti nella seconda frazione con Stefano Marchetti, Giliati e Lievore e nel terzo tempo di nuovo in gol Marchetti.? ?La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista la testa della classifica italiana di Serie A, sorpassando proprio il Merano, e mantiene la seconda posizione in Alps Hockey League alle spalle dello Jesenice.?Giallorossi che la prossima settimana saranno impegnati in un doppio confronto casalingo, con il Vipiteno giovedì e con il Cortina sabato.? ?

LE FORMAZIONI IN CAMPO IERI SERA

?ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Rigoni F., Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.

?MERANO: Cloutier (Marinelli), Radin, Beber, Dellagiacoma, Oberrauch, Pfostl, Borgatello, Hofer, Pezzetta, Tomasini, Mitterer, Gellon, Cassibba, Klein, Thaler, Verza, Ahlstrom V., Ansoldi, Didiomete, Ahlstrom O., Platzer.?