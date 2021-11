AlpsHL: Migross Asiago espugna Vienna, 3-1

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince 3 a 1 a Vienna e conquista tre punti che le consentono di rimanere in scia dello Jesenice in testa alla classifica.

Il primo tempo si apre sottotono da parte di entrambe le squadre, con l’Asiago che deve riassestarsi per il forfait dell’ultimo minuto di Giliati. Diverse le occasioni per entrambe le parti. E' in chiusura di frazione che i giallorossi portano scompiglio nella compagine dei "Vienna Capitals" e ne approfitta Ginnetti (su assist di Casetti) che sorprende il portiere della capitale Steen.

La ripresa si apre con il pareggio dei viennesi con Pallierer che riceve e insacca dopo il controllo di Kornar. Un secondo tempo difficile per gli uomini di coach mattila che non riescono a essere incisivi e che rischiano anche di andare in svantaggio. Ma si chiude sul 1-1.

Nel terzo tempo i leoni dell'Altopiano imbrigliano l'aquila bicipite di Vienna: fin da subito mettono sotto pressione i padroni di casa colpendo un palo con Mantenuto, dopo appena una quindicina di secondi dall’inizio del tempo. Gli stellati continuano a premere e al 5' tornano a condurre: disco sulla sinistra di Magnabosco per Salinitri, che controlla e mette al centro per Stevan, che a porta libera non sbaglia.

Il Vienna Capitals a quel punto alza l’intensità alla ricerca del pareggio ma i leoni sono ben disposti sul ghiaccio e non si scoprono. A un minuto e dieci dalla fine, Michele Marchetti si esibisce in una gran discesa, ma viene fermato all’ultimo dal gambale di Steen. Il Vienna chiede il time-out e toglie il portiere, ma a colpire è l’Asiago che chiude il match con la rete di Vankus.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna dalla capitale austriaca con tre punti sofferti ma meritati.

UNA PAUSA DI RICARICA PRIMA DELLA TRASFERTA A CRACOVIA PER LA CONTINENTAL CUP

Ora Migross Asiago avrà la possibilità di recuperare le energie e di organizzare al meglio il prossimo turno di Continental Cup, che si giocherà a Cracovia dal 19 al 21 novembre.



FORMAZIONI IN CAMPO A VIENNA

VIENNA CAPITALS: Steen (Widhalm Lo.), Widhalm Le., Pesendorfer, Pohl, Kieweg, Egger, Rappold, Ploner, Moser, Machan, Granitz, Posch, Kompain, Pallierer, Aschauer, Mantsch, Nilsson Andersson, Maxa, Krainz, Kosnar, Bohm.

MIGROSS ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Rigoni F., Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.