Allenatori CSI: due serate per rinnovo iscrizione albo nazionale. Si parte mercoledì 20 aprile

Arrivano le 2 serate formative (lezioni teoriche serali), inserite nel corso Istruttori di "Wellness Walking" ma aperte a tutti gli allenatori del CSI (Centro Sportivo Italiano). Si svolgeranno entrambe in presenza nella sala riunioni dell'Oratorio dei Carmini in corso Fogazzaro a Vicenza. Si tratta di incontri formativi particolarmente graditi e attesi perché validi per anche per il rinnovo dell'iscrizione nell'Albo Nazionale Allenatori. Sono disponibili al massimo 90 posti.

ALLENAMENTO E ALIMENTAZIONE: MERCOLEDI 20 APRILE 2022 (ore 20 e 30)

“Allenamento e Alimentazione” è il titolo del primo dei due brevi convegni: relatrice è

la dottoressa Ilaria Madaghiele (laurea triennale in biologia della nutrizione e laurea magistrale in nutrizione biologica).

La dottoressa Madaghiele tiene un corso in nutrizione sportiva e parlerà di abbinamento tra l'allenamento e l'alimentazione . La dottoressa Madaghiele è esperta di tematiche legate all’educazione alimentare in particolare nelle fasce d’età giovanili.

INFORTUNI SPORTIVI E PREVEZIONE: MERCOLEDI 4 MAGGIO (ore 20 e 30)

Nel secondo incontro che si svolge il 4 maggio 2022 si parlerà di “Infortuni Sportivi e Prevenzione” con Stefano Tedesco, dottore in Scienze delle attività motorie e sportive, osteopata e massoterapista.

In ambito sportivo Tedesco è un ex atleta professionista (dal 2008 al 2019), più volte campione italiano assoluto e maglia azzurra, nell'atletica leggera (disciplina 110hs).

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Fabrizio Micheletto (responsabile formazione del Comitato di Vicenza del CSI), e-mail: formazione@csivicenza.it