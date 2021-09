AHL - La Migross Asiago in trasferta in Val Gardena

La Migross Asiago si appresta ad affrontare il primo impegno in trasferta dell’Alps Hockey League 2021 2022. I giallorossi martedì 14 settembre in serata sono (inizio ore 20 e 30) al Pranives di Selva Val Gardena. E' possibile seguire lo streaming live in video e la radiocronaca sui consueti canali.

Gli stellati hanno vinto nell’esordio casalingo contro il Linz. E il pubblico del palaOdegar ha potuto assistere ad alcune belle combinazioni che hanno messo in luce le potenzialità dell’organico a disposizione del tecnico finlandese Petri Mattila. In particolare, la linea Magnabosco-Iacobellis-Salinitri ha dimostrato già di avere una buona intesa sul ghiaccio. Per la trasferta in Alto Adige, l’Asiago dovrà fare ancora a meno di Olivero e Rosa, mentre il resto dell’organico è a disposizione.

Nell’esordio stagionale i padroni di casa del HC Gherdeina hanno subito una severa sconfitta a Lustenau per 5-0. La società ha arricchito il roster con innesti di qualità ed esperienza, sono arrivati il portiere Furlong e l’inossidabile Oberrauch da Brunico, l’esperto difensore Sloveno Selen, con un passato in diverse formazioni dell’Alps Hockey League, ma anche confermato McGowan, top scorer del torneo nella scorsa stagione.