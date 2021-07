Al via la nuova stagione biancorossa

La comunicazione ufficiale da via Schio. Nei primi due giorni, i ragazzi di mister Di Carlo eseguiranno i tamponi e i test sierologici, oltre che i consueti esami e visite mediche per l’idoneità

La società Lr Vicenza comunica che è prevista per giovedì 8 luglio la partenza della nuova stagione biancorossa! Nei primi due giorni, i ragazzi di mister Di Carlo eseguiranno i tamponi e i test sierologici, oltre che i consueti esami e visite mediche per l’idoneità presso il Poliambulatorio Hub. Svolgeranno inoltre la valutazione di sport performance presso il centro Move Different di Vicenza.

Da venerdì 9 nel pomeriggio scatteranno poi i primi allenamenti individuali a porte chiuse, in osservanza dei protocolli sanitari previsti, presso il centro sportivo di Capovilla di Caldogno.

Le sedute di allenamento continueranno poi a porte chiuse, sabato 10 e domenica 11 luglio, dalle ore 9.30 presso il centro sportivo di Capovilla di Caldogno