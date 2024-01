Calendario 2024: ponti e festività, come fare più vacanze

Il 2024 si presenta come un anno ricco di opportunità per chi desidera organizzare i propri giorni di vacanza. Scandite in 12 mesi ci sono diverse occasioni per progettare al meglio e ritagliarsi alcuni momenti di svago e per "staccare" la spina. Vediamo come cadono le festività in questo 2024 appena iniziato. Con una pianificazione attenta, è possibile trasformare le feste e i ponti in lunghi periodi di riposo, ottimizzando l'uso dei giorni di ferie.

Festività e Ponti del 2024

1 Gennaio (Capodanno): Lunedì - Ha offerto un lungo weekend.

6 Gennaio (Epifania): Sabato - Nessun ponte possibile.

Pasqua e Pasquetta: 31 Marzo e 1 Aprile - Weekend lungo naturale.

25 Aprile (Festa della Liberazione): Giovedì - Un giorno di ferie per un weekend di 4 giorni.

1 Maggio (Festa dei Lavoratori): Mercoledì - Due giorni di ferie per una mini-vacanza di 5 giorni.

2 Giugno (Festa della Repubblica): Domenica - Nessun ponte.

15 Agosto (Ferragosto): Giovedì - Un giorno di ferie per un weekend di 4 giorni.

1 Novembre (Tutti i Santi): Venerdì - Weekend di 3 giorni senza ferie aggiuntive.

8 Dicembre (Immacolata): Domenica - Nessun ponte.

Natale e Santo Stefano: 25 e 26 Dicembre - Tre giorni di ferie per un periodo di 11 giorni di vacanza.

31 Dicembre (San Silvestro): Martedì - Un giorno di ferie per un lungo weekend.

Strategia per Massimizzare i Ponti

Utilizzando solo 8 giorni di ferie, è possibile ottenere fino a 27 giorni di vacanza. Ecco come:

Aprile: 1 giorno per il 25 aprile.

Maggio: 2 giorni per il 1 maggio.

Agosto: 1 giorno per Ferragosto.

Dicembre: 3 giorni per Natale e Santo Stefano, 1 giorno per San Silvestro.

Con questa strategia, puoi goderti al massimo i ponti e le festività del 2024, trasformando pochi giorni di ferie in molteplici occasioni di riposo e divertimento.