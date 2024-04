Genius center? «Malafede o superficialità»

Il gruppo consiliare «Bassano per tutti» (che appartiene alla opposizione di centrosinistra) continua a nutrire uno scetticismo senza confini per il progetto noto come «Genius center» che la giunta comunale retta dal sindaco Elena Pavan vorrebbe realizzare al posto dell'ex polo mussale di Santa Chiara noto anche come ex Casema Cimberle. Lo rende noto lo stesso gruppo consiliare con una nota diramata oggi 16 aprile dalla consigliera municipale Erika Fontana (nel riquadro una veduta del palazzo municipale).

«In questa proposta di partenariato pubblico-privato, che si conferma essere uno spreco di denaro pubblico, anche a detta dei nostri stessi uffici, c'è mala fede o superficialità? In ambo i casi - si legge - è per questo che un ex vicesindaco, seppure in ritardo di anni, si è dimesso».

Poi la chiusa: «Come possono i bassanesi, tenuto conto di questa incapacità di gestire il denaro comune e di questa ormai solita mancanza di trasparenza, continuare a fidarsi di questa amministrazione che, orgogliosa della sua opacità, si propone di rifilarcela per altri cinque anni in tutti i suoi egoismi e travestimenti... per obbedire a ordini altrui?».