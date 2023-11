Fdi, Puschiavo punta al congresso vicentino

Fdi, il partito della premier Giorgia Meloni, potrebbe vivere, quantomeno nel Veneto, una fase di passaggio straordinariamente delicata. Oggi 27 novembre infatti Piero Puschiavo, in passato volto di spicco «della droite radicale» del Nordest, ma da tempo uomo di peso di Fratelli d'Italia nella provincia berica e non solo, ha inviato la documentazione per la candidatura a presidente del «Coordinamento provinciale di Vicenza per Fratelli d'Italia». La novità è stata annunciata oggi stesso da Puschiavo con una stringatissima nota. «Il congresso provinciale - scrive l'estensore dal suo quartier generale di Gambellara - si terrà domenica 3 dicembre al Viest hotel di Vicenza dalle ore 9,oo» con le operazioni di voto che sono in programma dalle ore 12,oo alle 18,oo. «Ringrazio fin d'ora - scrive ancora Puschiavo - gli oltre duecento sottoscrittori della mia candidatura compresi gli amministratori locali e i dirigenti del partito. Il congresso sarà un momento di dibattito e confronto attraverso proposte e prospettive future. I rumors della stampa locale, che davano per acquisito il voto unitario verso un solo candidato, vengono smentiti dalla mia candidatura: candidatura spinta dalla richiesta di una parte degli iscritti che vuole un partito vincente, che viva e non sopravviva. Confidando nei tanti attestati di supporto ricevuti invito tutti gli iscritti a partecipare a questo importantissimo appuntamento». Le parole di Puschiavo, che stanno già facendo rumore nei corridoi della politica berica, si riferiscono alla candidatura alla stessa carica avanzata un paio di giorni fa da Silvio Giovine, già assessore al commercio al Comune di Vicenza e oggi deputato a Roma: un Giovine peraltro dato come molto vicino al raggruppamento che in Fdi fa capo all'assessore veneto alla formazione Elena Donazzan.