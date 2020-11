Cessione Hitachi-Abb, Zanoni: "garanzie sul mantenimento dei posti di lavoro"

“La cessione dello stabilimento Hitachi-Abb non può passare attraverso la riduzione dei posti di lavoro. Visto che la nuova proprietà comprende una società controllata da Veneto Sviluppo, mi auguro che la Regione faccia la propria parte affinché non ci siano ripercussioni negative sui livelli occupazionali, non possiamo permettercelo”. Ad affermarlo è il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni, commentando le trattative in corso per il passaggio dello stabilimento di Montebello Vicentino, dove lavorano un centinaio di persone, a una società che include Fvs Sgr, interamente controllata dalla ‘finanziaria’ della Regione Veneto. Proprio per questo Zanoni ha presentato una dettagliata interrogazione a risposta scritta, rivolta direttamente al presidente Zaia.

“Senza fare allarmismi, è comunque bene mettere le mani avanti per tempo e scongiurare ogni ipotesi di ridimensionamento - spiega - Perciò vogliamo conoscere tutti i dati dell’operazione, a partire dalla composizione societaria della Faxolif industries Pte Ltd, il soggetto che insieme a Fvs Sgr rileverà lo stabilimento. Ma soprattutto chiediamo trasparenza sul ruolo della Regione: a quanto ammonta l’esborso previsto da Fvs Sgr per entrare nella nuova società e chi sono i consulenti incaricati per realizzare la cessione? Infine, visto che lo stabilimento si trova in un’area a ridosso dell’ipotizzata interconnessione tra Superstrada Pedemontana Veneta, Autostrada Brescia Padova e Alta capacità ferroviaria Milano-Venezia: sono già presentati progetti e piani di sviluppo anche legati a nuove infrastrutture?”.