Carenza medici di famiglia, 143 le zone "scoperte" nella provincia berica

In Veneto, e in particolar modo a Vicenza (e provincia) l'emergenza medici di base continua ad essere un problema per gli utenti."Il caso più recente si è verificato nel quartiere dei ferrovieri a Vicenza dove 4.000 residenti, nel mese di maggio, si sono ritrovati da un giorno all'altro senza un medico di famiglia e attualmente devono far riferimento alla guardia medica per far fronte alle loro necessità basilari. Ma in tutta la provincia la situazione è allarmante - sottolinea la consigliera regionale del PD Veneto, Chiara Luisetto - le zone carenti sono infatti 143, un numero che è secondo solo al territorio veronese".

A tal proposito l'esponente vicentina del Pd ha avanzato un'interrogazione in Regione: "L'assessore regionale alla Sanità sta valutando tutte le soluzioni possibili per rimediare ad un quadro che è in costante peggioramento?", chiede Luisetto.

"Il fenomeno inizialmente riguardava molti piccoli e medi centri - continua - ormai completamente sguarniti di medici di medicina generale e che ora interessa anche la città capoluogo dove si sono verificati disservizi e la chiusura di ambulatori e centri medici in più quartieri della città. Tutto ciò comporta enormi disagi, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, come anziani e disabili che si vedono costretti a rivolgersi alle strutture ospedaliere e ai Pronto soccorso, sempre più sovraccarichi".

Secondo l'esponente vicentina "il massimale individuale pari a 1.500 assistiti rappresenta di per sé una soglia critica difficilmente gestibile dai medici di medicina generale. E in più i tempi di attuazione dei provvedimenti di riforma della sanità territoriale che prevedono la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità non possono costituire una soluzione a breve termine. Sono, quindi, più che mai necessari provvedimenti contingenti. Tra questi l’attivazione di medicine di gruppo integrate e micro-team (attraverso il supporto di personale di segreteria, infermieristico e di locali per ambulatori). Ed inoltre il riconoscimento di incentivi ai medici che lavorano e scelgono di lavorare in aree 'disagiate'. Senza dimenticare la promozione della telemedicina e l’ammodernamento tecnologico. Attorno a queste soluzioni - si chiede in conclusione - è in corso una valutazione e la volontà di agire concretamente?".