Carcere di Vicenza, c’è urgente bisogno di personale

“Nuovi spazi e una collocazione migliore dei detenuti". La senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini ha presentato un'interrogazione al Ministro Nordio per sottoporre le criticità della Casa circondariale di Vicenza.

"In seguito alle più recenti ristrutturazioni - sottolinea Sbrollini - ha un consistente ampliamento e conseguente aumento dei posti a disposizione dei detenuti. Ma se a più spazi, e quindi più detenuti, non si garantisce una adeguata presenza di agenti carcerari formati, la situazione non può che degradare verso il peggio"

“Un carcere deve essere un luogo in cui si paga un debito verso la società e si prova a ricostruire un percorso di reinserimento nella comunità - continua - La pena detentiva è già pesante per la mancanza di libertà e per la lontananza o l’assenza degli affetti. ricuce gli strappi verso la comunità Interrogazione di Daniela Sbrollini al Ministro Nordio”.

"Ho chiesto di intervenire per garantire una sufficiente ed adeguata copertura organica al fine di salvaguardare la sicurezza del carcere, dei detenuti e del personale addetto - conclude - Inoltre ho domandato se non se ritenga opportuno aggiornare i protocolli e promuovere maggiori tutele e garanzie funzionali e nuovi strumenti che migliorino il servizio. perché se la vita del carcerato non è semplice non possiamo dimenticare che il lavoro delle Guardie carcerarie è assai complicato e sottoposto spesso alle intemperanze dei detenuti più facinorosi. E dobbiamo salvaguardare il lavoro di questi operatori che svolgono un servizio importante”.