Cielo sereno e temperature in diminuzione: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 18. In pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane nuvolosità irregolare alternata a schiarite, anche ampie, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Minime senza notevole variazioni, massime in generale diminuzione salvo in quota dove risulteranno stazionarie.

Venti. In pianura dai quadranti orientali deboli/moderati, a tratti tesi sulle zone costiere. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

sabato 19. Iniziale locale nuvolosità bassa in successivo diradamento lascerà spazio a cielo sereno o poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sulle zone montane durante le ore centrali.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Minime in diminuzione, in aumento in quota; massime in ulteriore diminuzione, stazionarie in quota.

Venti. In pianura in prevalenza deboli orientali salvo moderati rinforzi fino a parte della mattinata sulla costa. In quota deboli o molto deboli settentrionali al mattino, occidentali al pomeriggio.

Mare. Fino a parte della mattinata mosso, poi poco mosso.

Previsione Altezza Onde

domenica 20. In pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane al mattino sereno o poco nuvoloso con possibili nubi basse al primo mattino sulle Prealpi, nel pomeriggio/sera tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalle zone montane. Precipitazioni al mattino generalmente assenti, nel corso del pomeriggio aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) di locali fenomeni sulle zone montane. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in quota; massime in aumento sulla pianura centro-meridionale, stazionarie altrove, in diminuzione in quota.