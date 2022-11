Settimana all’insegna dell’instabilità, con piogge e schiarite

La circolazione diminuisce il suo carattere ciclonico, che comunque a tratti porta ancora sulla nostra regione aria umida e un po' instabile; ciò accade in particolare per il transito da sud-ovest di una saccatura, previsto mercoledì, quando è maggiore la probabilità di precipitazioni; dopo una pausa giovedì, a fine periodo si avvicina una più profonda saccatura che porta un moderato aumento dell'instabilità.

Martedì 15 novembre

Cielo nelle prime ore irregolarmente nuvoloso con alcuni spazi di sereno, in seguito da molto nuvoloso a coperto; a bassa quota parziali riduzioni della visibilità specie durante le ore più fredde, anche per varie nebbie in particolare fino al mattino. Nel complesso probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni per fenomeni in genere modesti e da locali a sparsi, comunque maggiore nel pomeriggio e sulle zone centro-meridionali; limite delle eventuali spruzzate di neve dell'ordine dei 2000 m. Temperature, rispetto a lunedì, a parte valori diurni stazionari o un po' in aumento alle quote più alte, prevarrà un calo specie a nord-est per le minime e a sud-ovest per le massime. Venti in quota da sud-ovest, inizialmente moderati, poi almeno a tratti tesi; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; in pianura deboli, nelle prime ore dai quadranti occidentali e in quelle pomeridiane dai quadranti nord-orientali. Mare sottocosta, in genere quasi calmo; al largo, fino al pomeriggio da poco mosso a quasi calmo e in serata da poco mosso a mosso.

Mercoledì 16 novembre

Cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con alcuni spazi di sereno; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota soprattutto durante le ore più fredde, anche per alcune possibili nebbie specie di sera. Per quanto riguarda le precipitazioni, probabilità complessivamente nella prima parte della giornata medio-alta (50-75%), poi in diminuzione fino a nulla o molto bassa (0-5%) entro sera; si tratterà di fenomeni in prevalenza modesti e sparsi, ma con fasi di maggior diffusione e qualche possibile locale rovescio al mattino su pianura e Prealpi. In alta quota le temperature minime non varieranno molto e le massime diminuiranno, sul resto delle zone montane le minime subiranno un contenuto aumento e le massime saranno stazionarie o in lieve aumento specie sulle Prealpi, in pianura prevarrà un contenuto rialzo; le minime saranno raggiunte a tarda sera. Venti in quota nelle prime ore da tesi a moderati sud-occidentali, poi moderati dai quadranti nord-occidentali; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; sulle zone pianeggianti nelle prime ore perlopiù moderati da nord-est, poi in prevalenza da ovest con intensità moderata nelle ore centrali e debole nel pomeriggio/sera. Mare in prevalenza mosso durante le ore diurne e poco mosso durante quelle notturne.

Giovedì 17 novembre

Tempo un po' variabile con alternanza di nubi e schiarite, varie foschie e alcune nebbie a bassa quota durante le ore più fredde; non si esclude a tratti qualche locale modesta precipitazione; le temperature minime saranno in moderata diminuzione, per le massime prevarrà un leggero aumento.

Venerdì 18 novembre

Tempo instabile, con alcune schiarite e molte fasi parecchio nuvolose; precipitazioni sparse più probabili al mattino, a tratti anche diffuse e un po' più degne di nota in pianura; limite delle nevicate sui 1600-1900 m; le temperature minime subiranno sulla pianura centro-meridionale un contenuto aumento e altrove contenute variazioni di carattere locale, le massime saranno stazionarie o in locale lieve aumento ad ovest e per il resto in moderata diminuzione.