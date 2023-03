Il Trofeo Askoll è un tripudio dei giocatori di casa che conquistano tutti i primi 4 posti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Ben 48 i giocatori che al Tc Dueville hanno onorato il Rodeo Askoll di 4^ categoria. Alessandra Babbi e Louis Antony Hyde hanno emesso il seguente verdetto. Poker di casa con tutto il podio del Club organizzatore. Andrea Biasi e Michele Brocca, hanno animato la finale. L’ha spuntata per soli due punticini Andrea Biasi sul Long tie-break thriller per 11-9. Terze piazze per Gianluigi Fortunato e Andrea Paganin. Con 4 vittorie Andrea Riccardo Venturi altro player di casa; con 3: Lorenzo Castellani del Lonigo e Ivan Osti rodigino dell’Arquà. Prossimo torneo : A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile 4^ maschile e femminile 2° Trofeo Immunoxidil. Dirige Antonio Morgante con la supervisione di Alessandra Babbi che dovranno coordinare ben 186 tennisti. Sabato 1 e Domenica 2 Aprile ad Arzignano Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Giuseppe Molon che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 30 Marzo. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile.